Psychisch ganz schwer zu verarbeiten

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) In einem Bruchteil von Sekunden hat sich am 12. Juni für André Tüske und seine Freundin Franziska das Leben verändert: Bei einem starken Sturm, der in Schwedt nur wenige Minuten dauerte, fuhren sie per Fahrrad just in dem Augenblick an einem Baum nahe Oder-Center vorbei, als von diesem ein großer Ast abbrach. Beide sind schwer verletzt sofort in Krankenhäuser gebracht worden – Tüske ins Klinikum Uckermark, wo er inzwischen an zwei Wirbelbrüchen operiert wurde, seine Freundin ins Rückenmarkzentrum des Unfallkrankenhauses Berlin-Marzahn. "Ich war kurz bewusstlos, meine Freundin bekam alles mit, sie hat’s aber wesentlich schlimmer getroffen", erzählte Tüske am Montagnachmittag Bürgermeister Jürgen Polzehl, der den Pa-­tienten gemeinsam mit Bauamtsleiter Thomas Ziesche und Chefarzt Dr. Ghias Hallak besuchte

Das Ereignis und die Folgen psychisch zu verarbeiten, werde sicher sehr lange dauern. Beide Arbeitgeber der Verletzten haben indes bereits Unterstützung für die Zeit nach Klinikaufenthalten und Rehabilitation zugesagt.