Besuch im Pop-Up-Atelier in Lieberose

Stefanie Reinke

Lieberose Im Rahmen des Kunstfestivals Aquamediale 2019 gestalteten die Künstler Franz Rentsch (Lübben) und Lasse Pook am Wochenende ein Pop-Up-Atelier im ehemaligen Getränkeladen am Marktplatz in Lieberose.

Die Besucher konnten großformatige Malereien bestaunen, die in der letzten Woche in der Landschaft rund um Lieberose entstanden waren. Auf einem digitalen Bilderrahmen wurden außerdem die skizzierten Impressionen gezeigt. Für ihr freies Kunstprojekt wanderten Rentsch und Pook mit Leinwänden, Staffelei und Farben auf Wiesen und durch Wälder in der Gegend, um Gespräche und Geschichten bildlich festzuhalten.

Der eigentlich in realistischer Malerei ausgebildete Künstler Rentsch wagte bei diesem Projekt eine eher abstrakte Herangehensweise an die Natur und wählte dafür großformatige Leinwände und Gouache-Farbe.