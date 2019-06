Weniger Tempo und mehr Kontrollen

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Einen Aktionstag zur Verkehrsüberwachung von Lkw und Schwerlastverkehren hat der Landkreis Barnim gemeinsam mit der Polizei durchgeführt. Es gab bereits zahlreiche schwere Unfälle. Im Fokus standen nach einer Mitteilung aus dem Landratsamt vor allem die B158 und L200 im Barnim. Die Polizei stoppte zahlreiche Fahrzeugführer, unter anderem in Richtung Joachimsthal am Abzweig nach Klein Ziethen, und schaute auf Ladungssicherung und technische Mängel.

"Die Zahl der Lkw-Unfälle stieg 2017 deutlich an. Oft sind Lkw-Fahrer Verursacher", berichtet Landrat Daniel Kurth (SPD). "Seitdem der Schwerlasttransport stärker im Mittelpunkt der Verkehrskontrollen stehe, sinken die Zahlen wieder", setzt er nach. Dabei geht es auch um Verkehrsunfallprävention. Überhöhte oder nicht angepasste Geschwindigkeit seien wesentlich. 2018 ereigneten sich demnach im Landkreis Barnim 5250 Unfälle. An 766 Verkehrsunfällen waren Lkw beteiligt. Das macht einen Anteil von 14,6 Prozent am Gesamtunfallgeschehen aus, in 75 Prozent der Fälle waren die Fahrer von Lkw Verursacher.

Erhöht habe sich zudem das subjektive Lärmempfinden, neben Lkw besonders durch motorisierten Verkehr. Geschwindigkeitsreduzierungen auf Tempo 30 an Hauptverkehrsstraßen seien eine Maßnahme. Diese basiere auf Lärmaktionsplanungen und -berechnungen. Tempo 30 innerorts dezimiere bis zu vier Dezibel (dbA) gegenüber Tempo 50 und werde als Halbierung des Lärms wahrgenommen.