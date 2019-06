Bomsdorfer holen Siegerpokal

Janet Neiser

Bahro Auf die erfolgsverwöhnten Bomsdorfer Feuerwehrmänner war erneut Verlass. Beim 27. Neuzeller Amtsausscheid der Feuerwehren in Bahro holten sie wieder den Siegerpokal. 30,77 Sekunden standen am Ende auf der Wertungstafel. Im Vorjahr hatten 31,09 Sekunden für den Sieg gereicht. Damit wären die Bomsdorfer am Wochenende aber nur Dritte geworden. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten Schwerzko (31,05) und Coschen (33,24). Teams, die ein Jahr zuvor noch im hinteren Drittel zu finden waren. Die Streichwitzer, die 2018 auf dem Silberrang waren, hatten diesmal echtes Pech. Ihr Lauf konnte nicht gewertet werden, da der Schlauch sich am Verteiler verklemmt hatte.

Bei den Frauen lag Coschen vorn mit 35,39 Sekunden. Es folgten Neuzelle Frauen I (35,57) und Lawitz (37,94). Auch bei den Frauen-Mannschaften waren die Zeiten wesentlich besser als im Vorjahr. Und das, obwohl viele Teilnehmer über die Pumpe geschimpft haben, die diesmal im Einsatz war. Auch Neuzelles Amtswehrführer David Schulz war das zu Ohren gekommen. Er bestätigte, dass die Pumpe, die aus Ratzdorf kam, etwas schwerfälliger in Gang gekommen sei. Aber damit hätten ja alle Teams zu kämpfen gehabt. "Insofern hatten alle die selben Bedingungen", sagt er.

Bei den Jugendlichen der AK 10 bis 14 Jahre landeten Coschen (23,81) und die Treppelner Teams (30,70, 33,78) auf den ersten drei Plätzen. Ganz oben standen die Treppelner bei der Altersklasse 15 bis 18 Jahre (27,95), gefolgt von Neuzelle und Lawitz. Bei den Kindern siegten die Schnellen Spritzer aus Neuzelle.