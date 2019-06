Knorrige Sitzbank auf uriger Grünfläche

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Hummeln summen, ein Windhauch wirbelt Blütenstaub auf, über einem kleinen Teich schwirrt eine Libelle. Beim Blick fürs Detail war diesmal nach dem Neuen Blumenplatz gefragt worden, der seit 2011 auf dem knapp 800 Quadratmeter großen Areal vor dem Gymnasium entstanden ist, das den Namen des Naturforschers und Universalgelehrten Alexander von Humboldt trägt. Die grüne Oase ist nicht nur bei der Schülerschaft beliebt, die in ihr so manche Freistunde verbringt. Eltern warten im Schatten der Bäume auf den Unterrichtsschluss ihrer Kinder – und es gab auch schon Konzerte und Lesungen dort.

Zu den Initiatoren des Neuen Blumenplatzes gehört der Schauspieler Steffen Schortie Scheumann, der sich mit zahlreichen Verbündeten um das Naturparadies mitten in der Stadt kümmert, dessen Namen auf ein Gedicht von Czeslaw Milosz zurückgeht. Der polnische Nationaldichter, der 1980 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet worden war, hatte 1943 ein Werk veröffentlicht, das die Überschrift "Campo de Fiori" trägt, was sich mit "Blumenplatz" übersetzen lässt. In diesem Gedicht werden die Verfolgung Intellektueller und die Gleichgültigkeit der Bevölkerung gegenüber den Verbrechen im Warschauer Ghetto thematisiert. "Auch wir wollen immer wieder zum Nachdenken anregen", betont Steffen Scheumann.

Die urigste Sitzgelegenheit des Neuen Blumenplatzes ist ein 80 bis 100 Jahre alter Eichenstamm, dem Schortie und Mitstreiter Bruno getauft haben.

Die Mitspieler beim Blick fürs Detail hatten diesmal überhaupt keine Mühe, den gesuchten Ort zu benennen.