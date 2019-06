Bocks Kopfballtor ins Glück

Burkhard Bock

Boitzenburg Ein Krimiautor hätte seinen Fall nicht dramatischer gestalten können als die Dähn-Liga-Partie SV Boitzenburg gegen KSV Gollmitz. Der SV Boitzenburg wusste, dass er nach dem 1:1 vor Wochenfrist in Vierraden im letzten Saisonspiel mit sieben Toren Unterschied gewinnen musste. In der Vergangenheit hatte es zwischen beiden Teams immer knappe Spielausgänge gegeben. Diesmal gewann der SVB aber durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 7:0.

Die Gäste mussten auf ihren Spielgestalter, Mario Buhse (fünfte gelbe Karte), und Abwehrchef Daniel Sokolowsky verzichten. Das spielte den Boitzenburgern in die Karten, die frühzeitig die Aufholjagd begannen – David Schimmelpfennig traf nach gut sechs Minuten zum 1:0. Viele Spieler des aktuellen (spielfreien) Tabellenführers SpG Parmen/Fürstenwerder waren als Beobachter anwesend und wurden mit jedem weiteren Treffer immer nervöser. Zunächst versäumten es die Platzherren noch, ihre Chancen zu nutzen. Michael Hühn rettete einmal sogar auf der Torlinie.

Der Gast wollte eine gute Abwehrschlacht liefern. Nach einem langen Ball aber setzte sich Felix Hoff durch, flankte vors Tor, wo Christian Bock zum 2:0 einköpfte. Ein ähnlicher Angriff brachte das 3:0 durch Ronny Illmann.

Titelfeier bis weit in die Nacht

Nach der Halbzeitpause zog sich der KSV weit in die eigene Hälfte zurück. Hoff hatte mit einem Pfostenknaller Pech (48.), weitere Möglichkeiten blieben liegen. Die Gollmitzer kamen nur zu seltenen Kontern (Eric Mützelburg/ 61.). Dann köpfte Kapitän Christian Bock an den Pfosten – den zurückspringenden Ball erkämpfte sich Matthias Bock, der im Strafraum gefoult wurde. Elfmeter Christian Bock. 4:0. Der SVB kam seinem Ziel immer näher.

Matthias Bock und Stefan Neumann erhöhten auf 6:0, Christian Bock hämmerte einen weiteren Strafstoß über das Tor (74.). Gollmitz verteidigte mit Mann und Maus. Die Nachspielzeit lief bereits, da war tatsächlich nochmals Matthias Bock mit dem Kopf erfolgreich – 7:0. Die Boitzenburger lagen sich in den Armen. Der SVB hatte im dritten Anlauf erstmals die Meisterschaft gewonnen.

Die Spieler aus Parmen/Fürstenwerder verließen enttäuscht und verärgert das Sportplatzgelände. Das Heim-Team war natürlich geschafft – die Titelfeier dauerte trotzdem bis weit in die Nacht. Für Coach Mike Theis ging somit eine erfolgreiche Zeit zu Ende, denn nach der Saison beendet er seine junge Trainerlaufbahn in Boitzenburg. Zuvor will er am Freitag in Casekow mit seiner Mannschaft noch im Supercup gegen Kreispokalsieger VfB Gramzow ein gutes Spiel liefern.

Tore: 1:0 Schimmelpfennig (7.); 2:0 Christian Bock (26.); 3:0 Illmann (39.); 4:0 Christian Bock (Strafstoß, 65.); 5:0 Matthias Bock (70.); 6:0 Neumann (81.); 7:0 Matthias Bock (90+1.) – Zuschauer: 100