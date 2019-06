Meisterschaft eine Meisterleistung

Udo Plate

Bad Freienwalde (MOZ) Vor Lob und Anerkennung konnten sich die Organisatoren des Falkenberger SV kaum retten: Die Titelspiele in der Bad Freienwalder Kurstadthalle haben Organisations-Chef Daniel Kufeld und seinen zahlreichen Helfer zu einer grandiosen Veranstaltung gemacht. Das war ein Kompliment, das Stadtvater Ralf Lehmann, der gemeinsam mit Simona Koß für die Siegerehrung zuständig war, jedem einzelnen Mitglied der Helfermannschaft zollte. Falkenbergs Vereinschef Hans-Elmar Franke hatte indes im Vorfeld noch Sorgenfalten, direkt nach der abschließenden Siegerehrung der Frauen-, Herren- und Jugendkonkurrenz gab er aber dann den Strahlemann. Von Mittwoch bis zum Sonntag hatte sich die kurstädtische Sporthalle als Billardkegel-Palast im Mittelpunkt der gesamten deutschen Szene eben dieser Sportart fühlen dürfen und die umtriebigen Falkenberger nebst den fleißigen hilfreichen Händen sind der Verantwortung zu jedem Zeitpunkt der siebentägigen Meisterschaften gerecht geworden.

Billardkegelklub des Jahres

Zwar hatten die zahllosen Helfern nachdem die große Siegerehrung beendet war, noch die Ab- und Aufräumarbeiten vor der Brust, aber das rückte angesichts der Auszeichnung zum Billardkegelklub des Jahres für einige Minuten in den Hintergrund. Derweil hatte Daniel Kufeld, zusammen mit Turnierleiter Peter Hesse, schon Zeit und Muße, ein kleines Fazit zu ziehen: Eine Deutsche Meisterschaft kann kaum besser ausgerichtet werden und man sollte es auch gar nicht mehr versuchen, es besser zu machen. Die Billardkegel-DM hat sich mit der Veranstaltung in der Kurstadthalle auf einem derart hohen Niveau eingependelt, dass es bereits eine Riesenleistung wäre, wenn dieses Niveau künftig gehalten würde, so die Beiden unisono.

Während Cheforganisator Daniel Kufeld innerlich erkennbar aufatmete und von einem traumhaften Turnier mit der Krönung des Titelgewinns des Hohenwutzeners Uwe Karbe bei den Senioren sprach, verwies Vereins-Kompagnion Torsten Nickel noch mal auf die vielen Helfer, die die Titelspiele für alle Teilnehmer und Zuschauer zu einem echten Erlebnis haben werden lassen. "Ohne die Unterstützung aus zahlreichen Nachbarvereinen wäre es nicht machbar gewesen. Aber es hat auch wirklich jeder mit angepackt – das war einfach nur toll und unheimlicher Gemeinschaftssinn."

Titelspiele der Sonderklasse

Keine Frage: Es waren Billardkegel-Festspiele der Sonderklasse. So kamen die Lobeshymnen von Landrat Gernot Schmidt, neben dem Brandenburger Ministerpräsidenten Dietmar Woidke Schirrmherr der Titelkämpfe, und Bad Freienwaldes Bürgermeister Ralf Lehmann nicht von ungefähr. Auf den Punkt brachte es jedoch Turnierleiter Peter Hesse: "Die Meisterschaften sind die Meisterleistung eines Meisterteams."

So hervorragend sich der FSV Theodor Fontane als Gastgeber präsentierte, rein sportlich gehörte die Dominanz den Vertretern aus Sachsen und Thüringen. Zwar konnte der Lunower Noah Quilitz in der Jugendkonkurrenz die Bronzemedaille erspielen, der hiesige Ausnahmeakteur Uwe Karbe gar den Seniorentitel gegen die übermächtig erscheinende Konkurrenz einheimsen und der Bad Freienwalder André Meseke in der Herrenkonkurrenz einen bravourösen zehnten Platz erringen, aber das war es auch schon an Erfolgsmeldungen. Das ist auch dem neuen Billardkegel-Kreisvorsitzenden Daniel Kufeld nicht entgangen. "Ich erhoffe mir einen Schub für unsere Sportart, die wir erstmals in solch einem Rahmen der Öffentlichkeit präsentieren konnten. Aktuell gibt die Übermacht aus Sachsen und Südbrandenburg, aber wir arbeiten daran, dies zu ändern."

Im Jugendwettbewerb gewann der Netzener Florian Hippel mit 1108 Holz, gefolgt vom Rhinower Maximilian Gottschalk (1077) und dem Chemnitzer Felix Schrobback (1041).

Den Titel im Damenwettbewerb sicherte sich Maika Schuster-Daniel mit einem beachtlichen Vorsprung. Gegen die erzielten 1101 Holz der Tschernitzerin war kein Kraut gewachsen. Vizemeisterin wurde die Chemnitzerin Isabel Schulze (1004) gefolgt von Alyn Herziger von Schwarze Pumpe/Terpe (866).

Bei den Herren entpuppte sich Martin Maltzahn vom SV Groß Leuthen/Klein Oßnig nach Anlaufschwierigkeiten als unbezwingbar. Mit 1235 Holz verwies der Blondschopf den Tschernitzer Reinhard Gürbig (1213), der bereits bei den Senioren die Vizemeisterschaft holte, auf den zweiten Rang. Bronze errang mit 1203 Holz Maltzahns Vereinskamerad Sven Petzke.