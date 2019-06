Neues Leben in der alten Trebnitzer Feldsteinscheune

So soll es bald aussehen: Die Zeichnung zeigt den Rohbau mit neuem Dachtragwerk und Dachfenstern. Die gesamte Dachkonstruktion ruht komplett auf den riesigen Holzstützpfeilern. Damit wird das alte Feldsteinmauerwerk entlastet. © Foto: Planungsbüro pro3

Doris Steinkraus

Trebnitz (MOZ) Sie ist ein besonderer Bau, die Feldsteinscheune am Schloss Trebnitz. Sie gehört zum denkmalgeschützten Ensemble und wird jetzt komplett saniert. "Hier handelt es sich um ein Feldstein-Zwickelmauerwerk", erläutert Ralf Meier vom Seelower Planungsbüro pro3. Wie schon bei der Sanierung des ehemaligen Waschhauses auf dem Schloss-Campus haben die Kreisstädter die Planung und Baubetreuung übernommen. Eine wieder sehr anspruchsvolle Aufgabe, sieht es Meier. "Die Scheune steht für die einst typische Bauweise in der Mark", betont er. Davon gebe es nicht mehr viele. Noch vorhandenen droht der Einsturz, weil die Sanierung aufwendig ist und auch spezielle Baufertigkeiten erfordert.

Die gesamte Mitgliederversammlung des Vereins der Bildungs- und Begegnungsstätte Schloss Trebnitz war jetzt dabei, als der Grundstein für die Arbeiten gelegt wurde. In der Scheune befand sich einst der Pferdestall des Schlosses. Er wurde nach dem Krieg lange als Stall und Vorratsgebäude genutzt, war aber nun schon einige Zeit verwaist.

In der Scheune entsteht ein großer multifunktionaler Veranstaltungsraum für bis zu 195 Personen. Dort sollen sowohl Tagungen und Konferenzen als auch Ausstellungen und Seminare stattfinden. Noch ist solch eine Vision nur zu erahnen. Mitglieder des Vereins und Helfer aus dem Ort haben wochenlang die einzelnen Bereiche entrümpelt. Vereinsvorsitzender Christoph Berendt dankte allen, die sich eingebracht haben. Er selbst war auch einer derjenigen, die fast täglich mit anpackten und die notwendige Baufreiheit schufen.

Kartusche im Boden versenkt

Im April hatten die ersten Arbeiten begonnen und zwar mit dem Abriss des Daches, das an einigen Stellen bereits eingestürzt war. Die Bauleute haben inzwischen auch die Mauerkronen gesichert und einen Betonfußboden geschüttet. In dem haben der Vereinsvorsitzende sowie der Leiter der Einrichtung, Darius Müller, eine Kartusche mit Planungsunterlagen, MOZ, einem Münzsatz sowie Info-Materialen der Begegnungsstätte versenkt. Bis Februar 2020 sollen die Arbeiten an dem Gebäude abgeschlossen sein.

Der Zustand der alten Scheune stellte an die Planer besondere Herausforderungen. Die Holzkonstruktion waren schwer beschädigt. Fehlende Auflagekonstruktionen im Traufbereich führten dazu, dass die Wände durch das Dach nach außen gedrückt wurden. Es stand die Aufgabe, in Abstimmung mit dem Denkmalschutz eine Lösung zu finden, um die vorhandenen historischen Elemente zu erhalten und dennoch ein den heutigen Anforderungen entsprechendes Gebäude zu schaffen. Das neue Dach wird deshalb auf großen im Raum sichtbaren Stützpfeilern ruhen. Es hat die gleiche große 42-Grad-Neigung wie das alte. Hauptauftragnehmer für das Vorhaben ist die Firma Jaß aus Libbenichen. Mit der Firma Tauerbau aus Neuentempel gibt es einen Nachtragaufnehmer, der über große Erfahrungen bei das Sanierung historischer Bauten verfügt.

Förderung über Interreg

Möglich wurde der Bau durch EU-Fördermittel über ein Interreg-Projekt mit drei Beteiligten. Auf polnischer Seite wird das Kulturhauses in Witnica saniert und in Gorzów der Siemiradzki-Park zum Begegnungsort mit Natur und Kunst gestaltet. Über Interreg fließen 800 000 Euro nach Trebnitz. Finanzielle Unterstützung kommt zudem vom Ministerium für Bildung, Jugend und Sport sowie von der Stiftung Deutsche Jugendmarke. Der Verein selbst muss seinen Eigenanteil aufbringen. "Die Revitalisierung der Feldsteinscheune ist ein Beitrag zur Wahrung der baulichen Tradition im ländlichen Raum", sieht es Ralf Meier.