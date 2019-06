Schützen küren neue Könige

Steffen Göttmann

Schiffmühle (MOZ) Mit dem traditionellen Umzug hat der Schützenverein Schiffmühle am Sonnabend das Dorf- und Schützenfest eingeläutet. Wegen der hohen Temperaturen ließen sich nur wenige Schiffmühler blicken, die den Schützen aus Schiffmühle, Bad Freienwalde und Kruge zuwinkten. Diesmal führte das Schulzendorfer Tanz- und Blasorchester den Umzug an. Da die Musiker keinem Spielmannszug angehören, hatten sie auf der Pritsche eines Kleinlastwagens Platz genommen. Die Absicherung übernahm die Freiwillige Feuerwehr Schiffmühle. Ein Teil der Feuerwehrleute reihte sich in den Umzug ein. Von der Kreuzung der B158 bis zur Festwiese am Bruchsee marschierten Schützen und Feuerwehrleute. Dort nahmen sie an der Bühne Aufstellung. Während die Buckower Kanoniere Salut schossen, klemmte bei den Oderberger Kollegen die Kanone.

Spitzenplätze bei Wettkämpfen

Peter Kroll, stellvertretender Vorsitzender des Schützenvereins Schiffmühle, würdigte das neue Königshaus und zog Bilanz. "Nachdem im Jahr 1991 der Schützenverein Schiffmühle gegründet wurde, war den Gründungsvätern und Gründungsmüttern bald klar, dass der Verein kein reiner Sportverein sein kan", sagte Peter Kroll in seiner Festansprache. Dem Verein komme eine wichtige Aufgabe zu, nämlich für das Dorf ein Stück Kultur und Gemeinschaftssinn zu organisieren". Deshalb seien bereits 1996 das Schützenfest des Schützenvereins Schiffmühle und das von der Gemeinde organisierte Dorffest zu einem Fest zusammengelegt worden. "Es ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde und im Schützenverein", führte der stellvertretende Vorsitzende weiter aus.

Die Schiffmühler Schützen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 23 Frauen und Männer belegten erste, zweite und dritte Plätze bei den Kreismeisterschaften. Als Beispiele nannte er die Senioren Peter Biseke und Martin Obitz und bei den Schülern Alicia Simon und Finn Zettl. "Gute Platzierungen gab es auch bei den Landesmeisterschaften", fügte Kroll hinzu. Besonders hervorzuheben seien die ausgezeichneten Ergebnisse der Schüler, Jugend und Junioren. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende wies darauf hin, dass interessierte Schüler und Jugendliche gern an Schießtraining und -wettbewerben teilnehmen können.

Die Vereinsmitglieder erfreuten sich vieler interner Turniere. "Diese Traditionswettbewerbe fördern Geselligkeit und Zusammenhalt der Vereinsmitglieder und erlauben Schützen, die sich nicht für Landes- und Kreismeisterschaften qualifiziert haben, dennoch sportliche Erfolge", ergänzte Kroll.

Neben dem König- und Vogelkönigschießen verzeichne der Verein steigende Teilnehmerzahlen bei traditionellen Wettkämpfen wie Frühjahrspokal, Herbstpokal, Seniorenpokal und Adventsschießen.

Bernd Gesch darf die Kette des Schützenkönigs behalten. Er verteidigte den Titel des Schützenkönigs. Erster Ritter ist Peter Biseke, zweiter Ritter Eckhard Thiede. Über den Titel der Schützenkönigin freute sich Sabrina Hauche. Erste Dame ist Diana Matylis, zweite Dame Grit Fischer-Schiele. Jugendkönig ist diesmal Nick Kuklicke, Erster Ritter Kevin Simon und zweiter Ritter Luca Schrödter. Als Schülerkönigin darf sich Alicia Simon bezeichnen. Erste Dame ist Hannah Kroll, zweite Dame Anabelle Simon. Vogelkönigin ist in diesem Jahr Margot Kaiser. Mit Vin Gerloff gibt es erstmals einen Jugendvogelkönig.

Goldene Schnüre und Eicheln

Mit der Schützenschnur in Gold zeichnete Peter Kroll Kevin Simon, Nick Kulicke und Luca Schrödter aus. Wer zweimal die Schützenschnur in Gold geschossen hat, dürfe sich einer goldenen Eichel erfreuen, erläuterte der Vize-Vorsitzende des Schützenvereins. Diese bekamen Margot Kaiser, Bernd Gesch, Diana Matylis und Falko Gersdorf. Nach der Würdigung des Königshauses tauschte Bernd Gesch die Uniform gegen das Vereins-T-Shirt und bot hinterm Festzelt Bogenschießen an.

67 Preise gab es bei der großen Tombola zu gewinnen, darunter Spargelkörbe. Den Hauptpreis, einen Flachbildfernseher, spendete der Schützenverein. Für den Imbiss sorgte Karin Reetz aus Wriezen mit ihrer mobilen Küche, Getränkewagen und Festzelt stellte wie immer Olaf Möwis.