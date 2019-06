Neue Trafostation gegenüber vom Ärztehaus

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Mit schwerem Gerät hat eine Rostocker Firma am Montag eine alte Trafostation an der Ecke Karl-Tietz/Thälmann-Straße abgerissen. Dabei musste ein Betonfundament ausgegraben und zerteilt werden. Verkehrsschilder kündigen für heute an der Ecke, gegenüber dem Ärztehaus, ein Parkverbot an, weil ein Kran kommt. Der baut eine neue Station auf, weiß Detlef Irmer, Mitarbeiter der Abriss-Firma. "Die ist dann kleiner." Der Auftrag zu dem Umbau komme vom Versorger. Für die Anlieger habe es keine Einschränkung in der Stromversorgung gegeben.