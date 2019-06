14. Panktaler Baumfest

Heimische Kunst: Das Panketaler Baumfest am Sonnabend nutzten auch zahlreiche Künstler, die ihre Werke vorstellten und über ihre Arbeit sprachen. Unter anderem Diana Schwan-Beck aus Schwanebeck war dabei, aber auch Vertreter von Vereinen wie dem Schildipark, der sich in der Gemeinde und im Barnim um ausgesetzte Tiere kümmert und sie aufpeppelt. © Foto: Meta Reffert

Panketal Bereits zum 14. Mal lockte das Panketaler Baumfest zahlreiche Besucher am vergangenen Samstag in den Robert-Koch-Park. Der gleichnamige Verein als Initiative aus Anwohnern und umweltbewussten Panketalern sowie Bündnis 90/Die Grünen Barnim zog an einem Strang und hat sich eine ganze Menge rund um Natur, Umweltschutz, bewusster Ernährung, Spiel und Kinderspaß ausgedacht. Seit mehreren Jahren steht das Fest auch im Zeichen des Baumes des Jahres. Den Baum zu feiern und ihn in das Blickfeld des Interesses zu rücken, ist Ziel. Getreu dem Motto "Bäume sind Gedichte, die die Erde in den Himmel schreibt". Der "Baum des Jahres" ist die Flatterulme.

Die 16-jährige Schülerin Mia Helene Stahlbaum aus Panketal, deren Eltern sich in der Gemeindevertretung engagieren, besuchte das Fest und sagte: "Ich fand das Baumfest ziemlich schön, wie jedes Jahr. Es ist einfach eine sehr entspannte Atmosphäre und gemütlich. Der Park ist hübsch und angenehm. Man kann sich entspannen und abschalten."

Sirup als besondere Note

Begrüßt wurden die Gäste mit einem Wasser oder Sekt, in dem Birkenblättersirup für die richtige Note sorgte. Während einer halbstündigen Parkführung erfuhren die Besucher, wo welche Pflanzen gedeihen, woher die einzigartige Tagliliensammlung stammt und wo der Schuh der ehrenamtlichen Helfer drückt. Lena Manke (16) sagte anschließend zum Robert-Koch-Park: "Sehr schön, mit vielen sonnigen und schattigen Plätzen, aber auch mit vielen Mücken und Zecken. "

Das eigentliche Festprogramm bestand aus verschiedensten Angeboten, die sich auch an die Kinder und Familien richteten. Ein Malwettbewerb oder das Kinderschminken gehörten dazu. Auch der Schildkrötenverein Schildipark Panketal war vertreten. Es war viel über die seltenen Tiere zu erfahren und den Schutz dieser Arten.

Neben dem Bühnenprogramm, das Vorträge und Live-Musik enthielt, gab es auch ein großes Angebot an Speisen, auch für Vegetarier. Mia Helene Stahlbaum schloss ihren Besuch: "Für jeden ist was dabei. Die Auswahl ist groß.

Es gibt viele ungewöhnliche Angebote, neben angenehmer Musik von eher unbekannten Künstlern oder dem Malwettbewerb. Ich find es einfach sehr angenehm. Das Baumfest ist nicht so laut, stressig oder voll wie andere Feste."