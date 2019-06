"Junge Leute sollen mitkriegen, was die Stadt ausmacht"

Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) Susann Worschech lehrt seit 2012 Sozialwissenschaften an der Europa-Universität Viadrina. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Transformation nach 1989. Im Interview spricht sie über ihre aktuellen Seminare zu Nach-Wende-Zeit und Kulturbetrieb in Frankfurt.

Frau Worschech, warum drehen sich in diesem Semester gleich zwei Ihrer Seminare um Frankfurt?

Auch wenn ich selbst in Berlin wohne – mir ist wichtig, dass ich mit meinen Studierenden schaue: Wo sind wir hier? In Frankfurt ist der grenzüberschreitende Gedanke stark. Die Studierenden sollen mitkriegen, was die Stadt ausmacht und wie man sich hier auch wissenschaftlich einbringen kann. Dezernentin Milena Manns schlug vor, sich mit der Fortschreibung des Kulturentwicklungsplans zu beschäftigen. Der aktuelle gilt noch bis 2020.

Wie stark ist denn das Interesse? Viele Studierende pendeln ja nach Berlin.

Viele sind beeindruckt vom großen Kulturangebot – ein Staatsorchester etwa ist für eine Stadt dieser Größe schon ungewöhnlich. Von den 20 Seminarteilnehmern leben mehr als die Hälfte in Frankfurt und die interessieren sich sehr für ihr Umfeld. Die Quote der Frankfurter liegt sonst eher um die 20 Prozent.

Was genau machen Sie zum Kulturentwicklungsplan?

Die Studierenden wollen herausfinden, was Frankfurter denken, wie Kultur hier gestaltet werden sollte. Dafür sprechen sie mit Akteuren von Kulturinstitutionen und Bürgern. Erst machen sie eine Bestands-, dann eine Bedarfsanalyse. Im Moment gibt es fünf Gruppen: Jeweils eine evaluiert das Stadtfest "Bunter Hering", das Projekt Stadtmuseum, die Partizipation von Jugendlichen, das Kulturmarketing sowie die freie Kulturszene der Stadt.

Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Im Moment bereiten wir die Datenerhebung vor. Wir waren im Rathaus, wo die Studierenden erste Kontakte bekamen. Die Gespräche finden nach Ende der Vorlesungen statt. Im November wollen wir Ergebnisse präsentieren und Empfehlungen geben, wie der Kulturentwicklungsplan stärker auf die Bedürfnisse von Bürgern und Akteuren eingehen kann. In dem Plan stehen keine budgetrelevanten Beschlüsse, sondern er ist ein Leitbild und hält fest, was die Stadt in den nächsten fünf Jahren in der Kultur erreichen möchte.

In Ihrem zweiten Seminar spielt der Roman "Oder Florida" eine wichtige Rolle, auch Autor Christian Bangel ist teilweise dabei. Was passiert da?

Wir wollen nachvollziehen, was die Transformation mit den Ostdeutschen gemacht hat. Der Roman ist zu einer Zeit erschienen, seit der es so eine Stimmungsveränderung in Frankfurt gibt, ein anderes Nachdenken über die Wende. Ich möchte das in der Uni auffangen.

Spielt es eine Rolle, woher die Studierenden kommen?

Eine große. Von den 17 Studierenden kommen – bis auf eine Niederländerin und eine Frau aus Westdeutschland, die gegenüber ihrem Umfeld erklären musste, warum sie so weit in den Osten geht – alle aus ostdeutschen Familien. Bei den meisten ist die Transformation zuhause ein heißes Thema. Da geht es um die Veränderungen der 90er-Jahre. Ein wirkliches Konzept gibt es ja nicht. Im Moment kommt durch die Studie von Naika Foroutan die Debatte wieder auf, ob Ostdeutsche und Migranten ähnliche Erfahrungen der Nicht-Anerkennung haben. Über Ossis als ‚Fremde im eigenen Land‘ hatte Toralf Staud schon im Jahr 2003 geschrieben.

Welche Quellen nutzen Sie in dem Seminar?

Bislang haben wir wissenschaftliche Texte gelesen, etwa zur Geschichte der Treuhand, und das mit Figuren aus Bangels Roman verglichen. Bald geht es an die Datenerhebung. Einige Studierende wollen Frankfurter zu ihren Erfahrungen interviewen und das Material dann zusammenschneiden. Andere wollen das lokale Wirken der Treuhand mithilfe von Zeitungsartikeln der 90er Jahre nachvollziehen. Wir wollen auch praktische Dinge üben, zum Beispiel das Schreiben journalistischer Texte, zu denen Christian Bangel den Studierenden dann Tipps gibt.

Susann Worschech moderiert folgende Diskussionen:Mittwoch, 26. Juni, mit Forscherin Naika Foroutan und Journalist Christian Bangel zum Thema "Fremd im eigenen Land? Ost-Migrantische Analogien", Beginn 19.30 Uhr im Senatssaal der Europa-Universität;Mittwoch, 3. Juli, mit Prof. Raj Kollmorgen (Hochschule Zittau/Görlitz) zum Thema "Wie anders ist der Osten? Über ostdeutsche Identität(en) und rechte Wahlergebnisse", Beginn 18.15 Uhr, ebenfalls im Senatssaal.