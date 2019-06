Da geht es auch mal um Leben und Tod

Janet Neiser

Pohlitz Lakshmi Mittal, der große indische Stahl-Mogul, hat sie schon genutzt, genau wie der ein oder andere Staatspräsident oder bekannte Musiker, die beim Stadtfest in Eisenhüttenstadt aufgetreten sind – die Rede ist von der Start- und Landebahn auf dem Verkehrslandeplatz bei Pohlitz.

Vor allem bei Unternehmern ist der Platz mehr als begehrt. Segelflieger – sogar aus dem Ausland – nutzen ihn ebenfalls, genau wie Modellflug-Fans, die haben auf der Fläche, die etwa vier Fußballfelder groß ist, ebenfalls ihr Quartier. Trikes, Ultraleichtflugzeuge sowie die Echo-Klasse, zu der Motorflugzeuge gehören, die maximal 2000 Kilogramm wiegen, können bei Pohlitz problemlos landen und starten. Mehrere Hallen auf dem Hangar ermöglichen zudem das sichere Abstellen der Maschinen. "Wir haben aber auch eine Tankstelle", erklärt Peter Schwarz, Geschäftsführer der Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt. Der Kraftstoff lockt nicht nur Piloten von der Bundespolizei und dem Zoll regelmäßig an. Und wer Hunger oder Durst hat, der kann sich im Flugplatz-Bistro stärken. "Das ist von 9 bis 19 Uhr geöffnet, und zwar täglich", betont Schwarz und erzählt von Stammgästen, die fast jedes Wochenende kommen und dann zuschauen, was auf dem Platz so passiert. Und das ist mal mehr, mal weniger.

An diesem Vormittag muss Peter Schwarz immer wieder ans Funkgerät. Wiederholt wird um Landgenehmigung gefragt. "Eigentlich bin ich fast jedes Wochenende hier", erzählt er. Ohne seine Frau, die hier und da mithilft und vor allem Verständnis zeigt, würde das gar nicht funktionieren. Schwarz ist einer von zwei Festangestellten und zwei Pauschalkräften bei der Flugplatzgesellschaft, die 1993 von den Städten Eisenhüttenstadt (28%) und Frankfurt (48%), sowie der Gemeinde Siehdichum (2%) und dem Landkreis Oder-Spree (25%) gegründet wurde. Ab 1999 begann der Ausbau der Anlage, die der 2001 abgeschlossen wurde. Rund drei Millionen Euro wurden verbaut.

1966 ging alles los

Damals wuchs auch der Tower, das heutige Wahrzeichen, das etwa zwölf Meter hoch ist, in die Höhe. Doch die Geschichte reicht zurück in DDR-Zeiten. Der Flugplatz ist 1966 durch die Gesellschaft für Sport, Technik und Entwicklung als Segelflug-Leistungszentrum gegründet worden.

Einst hatte niemand daran gedacht, dass es auf dem Flugplatz auch mal um Leben und Tod gehen würde. Das ist aber tatsächlich der Fall. "Organflüge starten hier bei uns. Da kann es schon mal sein, dass internationale Ärzteteams zusammengerufen werden", erzählt der Geschäftsführer. Die entnommenen Organe kommen aus dem Klinikum Markendorf. Und dann muss alles ganz fix gehen. "Das kommt häufiger vor, als manch einer denkt", sagt Schwarz. Die Verantwortlichen würden seine Telefonnummer alle haben. Gut möglich, dass er dann auch mal mitten in der Nacht raus muss, um die Lande- und Startbahn vorzubereiten. "Viele wissen gar nicht, was bei uns alles passiert", sagt er. Durch den Verkehrslandeplatz gewinnt die Infrastruktur auf jeden Fall, das wird schnell klar, wenn man dem Geschäftsführer lauscht.

Flugzeuge für Rundflüge stehen zwar von der Flugplatzgesellschaft selbst nicht zur Verfügung, "aber wir vermitteln Rundflüge und bei uns gibt es auch Gutscheine", informiert Peter Schwarz.

Eher selten in Deutschland

So ein Rundflug lohnt auf jeden Fall. Rund 2500 Fuß, also etwa 650 Meter hoch hinaus geht es dann. Unter anderem Fotografen lieben diesen Blick auf die Region aus der Vogelperspektive. Schon ganze Bildbände sind aufgrund solcher Flüge entstanden.

"Oh, das ist ja super. Eine tolle Anlage", staunte beispielsweise ein Geschäftsmann, der mal mitten in der Woche mit etwa 800 km/h von Stuttgart aus mit einem Jet Cessna nach Pohlitz gekommen war und im Gebäude sofort mit Kaffee empfangen wurde. "So schöne kleine Plätze sind eher selten in Deutschland."