Im Handelscentrum startet die Schadensbegrenzung

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Während viele Kunden an diesem Montagmorgen noch ungläubig den Kopf schütteln angesichts der Verwüstungen, die der Brand von Sonnabendnacht im vorderen Teil des Handelscentrums angerichtet hat, bemühen sich Centermanagement und Geschäftsleute, den Schaden zu begrenzen. "Die Baugewerke, mit denen wir ständig zusammenarbeiten, haben umgehend ihre Bereitschaft erklärt, uns beim Wiederaufbau zu helfen", berichtet Maurice Lindemann, der für das Centermanagement spricht.

So werde die Bauelemente-Firma Wolfgang Sperner aus Petershagen-Eggersdorf umgehend eine Trennwand zwischen dem schwer beschädigten Gebäudeteil und dem Rest einziehen, so dass diesseits der Einkaufsbetrieb ungestört weitergehen kann. Am Montagmorgen sind noch einige nicht direkt betroffene Geschäfte wie die Kinderarztpraxis, der Frisiersalon, die Textilpflege und Ernstings Familiy geschlossen, weil ihre Wasserversorgung erst wiederhergestellt werden muss. Die Feuerwehrleute hatten längs der Shoppingmall eine Wasserwand errichtet, so dass die jenseitigen Geschäfte verschont blieben. Bei CA war automatisch ein Brandschutztor nach unten gerollt. Die Läden mit Zugang vom Parkplatz wie Jeans Point und Jeans Fritz sowie die Filiale von Märkisch Edel haben einen Zugang von außen und können weitermachen, sobald der Statiker die Gebäudeteile freigegeben hat.

This browser does not support the video element. Video Strausberg: So sieht das Handelscentrum nach dem Brand aus Videothek öffnen

Lob für Einsatzkräfte

Darauf wartet auch Ingo Szepanski, der Geschäftsführer von Jeans Point: "Wir lassen auch eine Luftmessung wegen möglicher Schadstoffbelastung vornehmen und dann die Ware von Schadensgutachtern prüfen. Möglicherweise ist sie Schrott, das müssen die Spezialisten festlegen." Für die daneben liegende Filiale der Bäckereikette Märkisch Edel besteht auch noch Hoffnung auf einen glimpflichen Ausgang: "Es ist ein großes Glück für uns, dass die Feuerwand drei Meter vor unserer Filiale aufgehalten werden konnte", sagt Märkisch-Edel-Inhaber Christian Kurth bei der Krisenberatung im Eiscafé seiner Frau Ilona Kurth, an der auch Verkaufsstellenleiterin Anke Rutsch und zwei Verkäuferinnen teilnehmen. "Wir werden die Deckenplatten erneuern müssen und den Wasserschaden am Fußboden beheben", sagt Christian Kurth, danach werde die Filiale – eine von 50 des Unternehmens – renoviert und über den Außenzugang betrieben. Der Betrieb des Eiscafés sei nicht beeinträchtigt, sagt Ilona Kurth, "aber es ist uns ein Bedürfnis, den Einsatzkräften zu danken, die mit ihrem hochprofessionellen Vorgehen größeren Schaden abgewendet haben", sagt sie. Und den Inhabern und Mitarbeitern der verwüsteten Geschäfte im vorderen Teil gelte ihr volles Mitgefühl, betont das Ehepaar Kurth.

This browser does not support the video element. Video Großbrand: Supermarkt unterstützt Feuerwehrleute Videothek öffnen

Statiker braucht einige Tage

Seitens des Centereigentümers verweist TLG-Sprecher Christoph Wilhelm darauf, dass die Arbeit des Statikers einige Tage in Anspruch nehmen werde: "Die Hitzeentwicklung des Brandes war so enorm, dass man Schäden an tragenden Elementen nicht ausschließen kann." So hat die Hitzeeinwirkung am Verwaltungshochhaus nicht nur die Werbetafeln schmelzen, sondern auch die Fenster in den oberen Etagen bersten lassen.

Die anderen Geschäfte – Maurice Lindemann schätzt die am Montag noch gesperrten Verkaufsflächen auf rund 25 Prozent – haben ganz normal geöffnet. Der Elektronikmarkt Medimax postet am Montag: "Wir werden ab 24. Juni einen Infopoint auf dem Parkplatz des Handels­centrums einrichten, um Ihre Fragen bzgl. offener Aufträge, Reparaturen, Lieferungen etc. zu beantworten und für alle dahingehenden Prob-leme eine Lösung zu finden. Da-rüber hinaus können Sie uns per E-Mail unter info.strausberg@medimax.me kontaktieren."