Sommerliche Neuigkeiten

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Sommerfest beginnt mit einem Reigen: Mütter, Väter und Kinder ziehen singend auf den Hof ein und bilden, sich an den Händen haltend, einen Kreis. So feiert der Verein für Waldorfpädagogik Barnim am Sonnabendnachmittag die Sommersonnenwende. 64 Mädchen und Jungen werden mittlerweile in der restlos ausgelasteten Kita betreut, die im September 2016 im alten Schulgebäude an der Biesenthaler Straße 14/15 eröffnet wurde. Angefangen hatte die Kita, die sich an den Lehren des Reformpädagogen Rudolf Steiner (1861 bis 1925) orientiert, mit 14 Kindern, jetzt stehen sogar noch 50 bis 60 auf der Warteliste.

"Uns ist signalisiert worden, dass wir noch im Sommer offiziell die Anerkennung als Waldorfkindergarten erhalten", gibt Theresa Eimert, eines von fünf gleichberechtigten Vorstandsmitgliedern, beim Sommerfest bekannt. Dies sei eine wunderbare Nachricht, weil sie verdeutliche, dass sich die Einrichtung auf dem richtigen Weg befinde. "Unser Kindergarten hat viele Baustellen", sagt Theresa Eimert in ihrer kurzen Ansprache, für den sie den Tanzreigen unterbricht. Und spielt damit auf die Gerüste vor dem unter Denkmalschutz stehenden, 1938 als Berufsschule errichteten Gebäude sowie auf die inhaltlichen Turbulenzen an, die den Trägerverein in seinen Grundfesten erschüttert hatten.

Eltern übernehmen Initiative

Finanzielle Schwierigkeiten, Kündigungen und Rücktritte waren vor allem im vorigen Sommer über Wochen an der Tagesordnung gewesen. Inzwischen ist der Verein in jeder Hinsicht neu aufgestellt. Der aktuelle Vorstand, dem neben Theresa Eimert noch Thomas Stelse, Jörg Krause, André Findeisen und Ulrice Fuß angehören, verzichtet auf eine Geschäftsführung und setzt ausschließlich auf Eltern-Initiative.

Die Gerüste stellen unter Beweis, dass auch baulich eine Menge passiert. "Seit Anfang Juni und bis Ende August lassen wir das Dach neu eindecken", teilt André Findeisen mit. Dass diese Arbeiten erledigt werden müssen, sei schon beim Einzug in das Haus klar gewesen. Die Kosten von etwa 200 000 Euro trage die Eigentümerin der Immobilie, die in Berlin ansässige Terra Libra Immobilien GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Stiftung Edith Maryon zur Förderung sozialer Wohn- und Arbeitsstätten mit Sitz in Basel, Schweiz, die mit dem Verein für Waldorfpädagogik Barnim eine strategische Partnerschaft eingegangen ist.

In der Schließzeit der Kita "Morgenglanz", die vom 1. bis 19. Juli angesetzt ist, sollen die Tätigkeiten erledigt werden, die am lautesten sind und den meisten Staub aufwirbeln, kündigt André Findeisen an.

Eigentlich hatte der Verein für Waldorfpädagogik Barnim die heiß ersehnte Schule bereits in diesem August eröffnen wollen – mit einer ersten Klasse, die ins neue Schuljahr startet. "Doch von diesem Ziel mussten wir uns verabschieden", sagt Jakob Sehmsdorf, der dem Schulgründungskreis angehört. Vor allem aus zwei Gründen sei die Schulgründung um ein Jahr verschoben worden: Noch sei es nicht gelungen, eine Lehrkraft einzustellen. "Es gab und gibt viel versprechende Gespräche, aber noch keinen Abschluss", berichtet er. Und das Brandenburger Bildungsministerium, das für die Waldorfschule grünes Licht zu geben hätte, habe etliche Nachfragen zum vom Verein eingereichten Konzept. "Nichts, was uns vor ernste Probleme stellt. Doch um tatsächlich bereits im kommenden Schuljahr loslegen zu können, hätten wir das zwölfseitige Schreiben aus Potsdam innerhalb von zwei Wochen beantworten müssen. Das wäre nicht zu schaffen gewesen", urteilt Jakob Sehmsdorf.

Hort für Externe vorgesehen

Leicht habe es sich der Verein mit seiner Entscheidung, ein weiteres Jahr zu warten, allerdings nicht gemacht. Schließlich stünden für die erste Waldorfschule im Barnim die Bewerber Schlange. "Und einige Eltern, die ihre Kinder liebend gern bei uns eingeschult hätten, mussten sich jetzt eine andere Bildungsstätte suchen", räumt das Mitglied des Schulgründungskreises ein.

Wenn die Schule 2020 eröffnet wird, soll es dazu einen Hort geben, der auch Kindern ohne Waldorf-Anbindung offen steht.