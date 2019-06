Im Ernstfall springen die Sprinkler an

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Das Großfeuer in einem Einkaufszentrum in Strausberg hat am Wochenende rund 200 Feuerwehrleute in Atem gehalten. Rund ein Viertel des "Handelscentrums" wurde bei dem Brand beschädigt oder zerstört. Ist ein ähnliches Szenario in Fürstenwalde und der Region denkbar? Wie sind die hiesigen Einkaufszentren für den Brandfall gerüstet? "Es gibt in jedem Geschäft, auch in den Gängen, Sprinkleranlagen", sagt Kathrin Kelling, Centermanagerin der Fürstengalerie in Fürstenwalde. Bei Feuer lösten diese auch einen Alarm bei der Feuerwehr aus. Sie könne sich nicht daran erinnern, dass dies schon einmal notwendig war. "Alle sechs Monate wird die Anlage gewartet", so Kelling.

Sprinkleranlagen gibt es im Rathauscenter nicht. Dort schlagen Brandmeldeanlagen im Falle eines Feuers Alarm, erklärt Michael Borrmann. "In drei Minuten ist die Feuerwehr da." Nicht nur deshalb fühlt sich der Centermanager für den Ernstfall gut gewappnet: "Die Sachverständigenprüfung im März bescheinigt, dass unsere Anlagen perfekt arbeiten", fügt er hinzu.

Gefahr: Berstende Schaufenster

Welche Brandschutzausstattung für Einkaufszentren erforderlich ist, werde im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens festgelegt, sagt Jörn Müller, Leiter der Fürstenwalder Feuerwehr. Die von Bränden in solchen Einrichtungen ausgehende Gefahr sei die Wärmebelastung: "Brennende feste Stoffe entwickeln brennbare Gase, wahrnehmbar als schwarzer Rauch. Durch die hohen Temperaturen fängt der auch an zu brennen und wabert durch das Gebäude", erklärt Müller. Einstürzende Schaufenster würden die Löscharbeiten noch erschweren: "Scherben beschädigen die Schläuche", sagt er.

Der Gosener Müggelpark ist nach Aussage von Gosens Wehrführer Detlef Wiese gut auf einen Brand vorbereitet. Weil das Einkaufszentrum neu sei, seien alle Anforderungen erfüllt. "Die haben dort eine Sprinkleranlage." Auch Hydranten seien genügend vorhanden. Es komme aber auf die Meldezeiten an, und bräche ein Brand z. B. in der Farbenabteilung des Baumarkts aus, hätte er gleich viel Nahrung.