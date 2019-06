Neuer Vorsitzender gesucht

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Nun ist es soweit: Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) legt alle seine politischen Ämter nieder. Angekündigt hatte er das schon vor seiner Wahl zum Bürgermeister der Gemeinde Panketal. Das war vor genau einem Jahr.

Zuletzt hatte ihm vor allem die Spitzenkandidatur zur Kommunalwahl große Kritik eingebracht, als er auf der Liste der SPD ganz vorn stand. Damit heimste er viele Stimmen ein und sicherte der Partei, immerhin noch stärkste Fraktion in der Gemeindevertretung zu sein.

Nun aber möchte er nicht mehr im SPD-Vorstand mitarbeiten. "Ich möchte als Bürgermeister neutraler Vermittler sein und für alle Parteien, Fraktionen und Gruppen beratend zur Verfügung stehen", so der 32-jährige Rathauschef. Am 1. Juli tagt um 19 Uhr der SPD-Vorstand. Seit Juni 2017 stand der Familienvater, der drei Söhne hat, dem Ortsverein mit 54 Mitgliedern vor. Schon seit 2013 war er Ortsvorsteher von Zepernick. "Ich habe mich immer politisch engagiert", so Wonke. Doch sein Amt fordere ihn ganz, Nachfolger stünden bereit.

So gibt es im Vorstand eine ganze Reihe junger Frauen und Männer, die den erfahrenen Genossen nachfolgen wollen. Mit Bettina Budnik zog eine junge Mutter in die Gemeindevertretung ein. Aber auch Marvin Iden und Matthias Karwe haben noch viel Zeit, sich politisch zu entwickeln und zu etablieren. "Ich denke, dass wir einen würdigen Nachfolger finden werden", macht Wonke klar. Zumindest dürfte sich aus der Reihe der Panketaler SPD-Mitglieder jemand finden, der das Amt übernimmt.

In der Nachbarkommune Bernau hat Cassandra Lehnert, die stellvertretende Bürgermeisterin von Panketal, das SPD-Ruder in der Hand. Sie zog außerdem in die Stadtverordnetenversammlung von Bernau ein. Das brachte ihr in Panketal nicht immer nur Sympathiepunkte ein. Zuletzt wurde ihr eine Höhergruppierung ihres Gehalts im Rahmen der Haushaltsdiskussion von verschiedenen Fraktionen verwehrt. Und das, obwohl sie ein halbes Jahr lang nach dem Tod des damaligen Bürgermeisters Rainer Fornell im Januar 2018 die Geschäfte der Verwaltung souverän geführt hatte.

Stattdessen wurde hinter vorgehaltener Hand von der Installation eines Beigeordneten gesprochen. Vor allem aus den Reihen der CDU-Fraktion und der Linken kamen entsprechende Äußerungen, die allerdings noch nicht offen dargelegt wurden. Maximilian Wonke (SPD) sieht darin vor allem eine Geldverschwendung, möchte seine Arbeit aber auch für alle verständlich organisieren.