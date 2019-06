Frauen ließen sich bereits 14-mal helfen

Lisa Mahlke

Frankfurt In drei Sprachen beraten Krystyna Orszulak und Marta Czyz Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Seit Anfang des Monats finden diese im zweiten Obergeschoss des Ärztehauses in der Leipziger Straße eine Anlaufstelle – die Frauenberatungsstelle häusliche Gewalt der Johanniter-Unfall-Hilfe. Dort wird Frauen geholfen, egal, woher sie kommen und ob sie physischer, psychischer oder ökonomischer Gewalt ausgesetzt sind. Orszulak und Czyz stammen beide aus Polen, können die Frauen außerdem auf Deutsch und Englisch beraten. Außerdem kooperieren sie mit Vereinen, die weitere Sprachmittlerinnen stellen können. 14 Beratungen hat es gegeben, seit die Beratungsstelle vor drei Wochen eröffnet wurde. Fünf davon telefonisch, acht in den Räumen in der Leipziger Straße und eine in einer Zufluchtswohnung.

Die Klientinnen sollen sich nach einer solchen Beratung jeden Tag melden, erklärt Krystyna Orszulak. Ein kurzes "Mir geht’s gut" reiche oftmals schon. Eine der beiden hat auch am Wochenende Rufbereitschaft, sodass diese Anrufe auch sonnabends und sonntags stattfinden. "Für die Damen ist wichtig zu wissen, dass sie ihre Erlebnisse teilen können", sagt die Koordinatorin der Beratungsstelle, die seit dreieinhalb Jahren für die Johanniter arbeitet. Gespräche in den Wohnungen der Frauen vermeiden sie und ihre Kollegin. "Hier ist ein neutraler Raum, nicht so emotionsgeladen wie das zu Hause, wo sie Schlimmes erlebt haben", erklärt sie.

Die Frauen, die zur Beratungsstelle kommen, suchten vor allem eine Perspektive, Pläne, und soziale Unabhängigkeit. Bislang waren sie ungefähr zwischen 30 und 50 Jahre alt, schätzt Orszulak, und aus ganz unterschiedlichen sozialen Gruppen.

Neue Schutzwohnungen

Seit Eröffnung der Beratungsstelle wurden zwei Frauen in Zufluchtswohnungen aufgenommen. Seit Anfang dieses Monats gibt es solche Schutzwohnungen wieder in Frankfurt. Von Oktober 2018 bis diesen Mai wurden Frauen und deren Kinder bei Bedarf in angrenzenden Landkreisen untergebracht. Ein 24-stündiges telefonisches Kontakt- und Beratungsangebot gab es auch währenddessen. Am 1. April hat die Johanniter-Unfall-Hilfe, Regionalverband Oderland-Spree, die Trägerschaft des Hilfsangebots für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder übernommen.

Die Mitarbeiterinnen sind montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr und nach Vereinbarung persönlich vor Ort, Leipziger Straße 53/54, Tel. 0335 40123300, E-Mail frauenhaus-frankfurt.odls@johanniter.de