Brände halten Feuerwehren in Atem

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zwei Brände haben die Feuerwehren am Montagabend in Oranienburg und am Dienstagmorgen in Hohen Neuendorf in Atem gehalten. In Hohen Neuendorf musste für die Löscharbeiten die B 96 für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Nach Angaben der Polizei war auf dem Gelände einer Werkstatt an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf gegen 4.30 Uhr ein Mercedes SLK in Flammen aufgegangen. Das Feuer habe danach auch die Fassade eines angrenzenden Gebäudes beschädigt. Die Feuerwehr sei mit sieben Fahrzeugen ausgerückt. Die Löscharbeiten dauerten nach Auskunft von Polizeisprecherin Ariane Feierbach bis gegen 6.40 Uhr an. Die Berliner Straße wurde in dieser Zeit voll gesperrt.

Bereits am Montagabend war die Feuerwehr an der Rewe-Straße in Oranienburg gefragt. Dort waren gegen 19 Uhr illegal entsorgter Sperrmüll und Autoreifen in Brand geraten.

Die genaue Brandursache ist in beiden Fällen noch unklar. Kriminaltechniker wollen die Brandorte noch unter die Lupe nehmen.