Neues Buch über Neuruppins berühmtesten Dichter vorgestellt

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Das Fontanejahr in Neuruppin ist in vollem Gange und Verleger Peter Pusch kommt nun mit einem neuen Buch "Neuruppin & Fontane" um die Ecke. "Ich wollte mich etwas von dem Fontane-Hype abheben. Außerdem ist mein Buch nicht nur etwas für dieses Jahr", betont der Verleger.

Zwiespältige Beziehung

Pusch schreibt in seinem neuen nicht über den bekannten Autoren, sondern beleuchtet das Verhältnis zwischen ihm und Neuruppin. Dass er am 1819 am Ruppiner See geboren wurde, war übrigens purer Zufall. Denn hier fand sein Vater als junger Apotheker eine bezahlbare Apotheke – das hätte aber auch in Berlin, Oranienburg, Kyritz oder eine andere Ortschaft sein können. Mit Neuruppin wurde Fontane Junior aber nie so richtig warm.

"Dass Fontane ein zwiespältiges Verhältnis zu Neuruppin hatte, ist ja bekannt", so Pusch. Als Kind und Jugendlicher lebte Fontane nur sieben Jahre in Neuruppin, später besuchte er er seine Geburtsstadt nur noch elf Mal. "Das ist nicht gerade viel", findet Pusch. Aber die Anreise sei damals auch nicht einfach gewesen. Über die breiten Straße und großen Plätze seiner Geburtsstadt notierte Fontane: "Dadurch entsteht eine Oede und Leere, die zuletzt zu dem Gefühl einer versteinerten Langeweile führt." Die hiesigen Zeitungen widmeten Fontane zu Lebzeiten nur wenige Zeilen, wenn er ein Buch veröffentlichte. Erst als der Autor 1898 starb, gab es einen größeren Bericht und die Stadtoberen ließen 1900 eine Gedenktafel an seinem Geburtshaus anbringen, 1907 wird das Denkmal aufgestellt. Über die Weltkriege hinweg gerät Fontane wieder etwas in Vergessenheit. Erst im Jahr 1954, anlässlich Fontanes 135. Geburtstages, rückt der Schriftsteller wieder in den Fokus, als der Rat des Bezirkes Potsdam erstmals den Theodor-Fontane-Preis für Kunst und Literatur verlieh.

Peter Pusch hat sein Augenmerk auch auf Fontanes Zeitgenossen wie den Kaufmannssohn Alexander Gentz, mit dem Fontane lange befreundet war, gelegt. Pusch hat Zitate von bekannte Autoren über ihren Kollegen gesammelt, dessen Familie porträtiert und Neuruppiner ins Buch gehoben, die sich um Fontanes Erbe verdient gemacht haben. Nicht zuletzt gibt es in diesem Buch sogar schon Bilder vom diesjährigen Fontane-Umzug durch Neuruppin, bis hin zu kurzen Porträts über diejenigen, die derzeit Gäste durch die Stadt führen oder selbst als Fontane in Erscheinung treten.

Ganz am Ende seines neuen Werks zieht Pusch sogar schon ein Fazit zum großen Jubliäumsjahr. "Mich stört, dass Fontane zur Marke verkommt und es versäumt wird, den Menschen den Schriftsteller und dessen Familie allen etwas näher zu bringen", sagt Pusch. In seinem "Kontra" zum Festjahr befürchtet Pusch ab 2020 den Rückfall in alte Muster: "Jeder macht wieder Seins. Mit Engagement und Erfolg. Der Kulturstadt Neuruppin fehlt es wieder nach außen an Geschlossenheit." Als erschreckend bewertet Pusch, das Desinteresse von Schulen und dem "Bildungsbürgertum" am Thema Fontane, das er festgestellt hat. Zudem bedauert der Verleger, dass es zu diesem Jubiläum keine Festschrift gibt.

Aber Peter Pusch hat auch Positives vermerkt: "Neuruppin hat bei fontane.200 seine Stärken gezeigt. Die ganze Stadt ist eine riesige Bühne, die perfekt zusammenspielen kann." Und Fontanes Gedanke der ,Wanderungen durch die Grafschaft Ruppin’, vor allem durch die ,Ruppiner Schweiz’ ist in vielen Aktionen und Veranstaltungen zum Ausdruck gekommen."