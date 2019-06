Volles Haus beim 4. Simson- und Ost-Zweiradtreffen in Netzen

Th. Messerschmidt

Netzen (MOZ) Ein Meer von Mensch und Maschinen ergoss sich am vierten Juni-Wochenende über Netzen. Die Simsonfreunde vom Isolator Netzen e.V. hatten zum 4. Simson- und Ost-Zweiradtreffen eingeladen und drei wesentlich Pluspunkte auf der Habenseite: und zwar mit dem Sportplatz ein neues, größeres Veranstaltungsgelände, mit 26 Grad und Sonne satt perfektes Partywetter und schließlich ein großartiges Programm. All das belohnte das Publikum mit zahlreichem Erscheinen und ausgelassener Partystimmung. Sei es nun bei der Fahrzeugschau, beim Simson-Triathlon "Der stärkste Biker 2019" oder zur Konzertnacht, zu der auch "Der Hauer" aus dem Erzgebirge angereist war – eine Kultfigur aus den Bergen mit dem Humor und Sound aus den Tiefen erzgebirger Schächte. So wurde die Simson-Party heißer als der Sommertag und die Nacht lang. Beim sonntäglichen Frühschoppen feierte man weiter und als um 14 Uhr das Startsignal zur "Großen Ausfahrt" ertönte, wurden rund 200 Kickstarter durchgetreten, der Simson-Sound gewaltig und die Luft benzin-öl-geschwängert.

