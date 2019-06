Esta und MHB zeigen Ausstellung auf dem Schulplatz

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Neue Denkanstöße geben für das Verhältnis von Menschen, Gesellschaft und Religion – nichts Geringeres haben sich die Studierenden-AG der Medizinischen Hochschule Brandenburg (MHB und der Verein Esta Ruppin für ihren Aktionstag am morgigen Mittwoch auf dem Neuruppiner Schulplatz vorgenommen. Dieser hohe Anspruch soll mit mehreren ineinandergreifenden Angeboten erreicht werden. Da ist zuerst einmal die Wanderausstellung "Facetten des Glaubens", die ab der Eröffnung um 16.30 Uhr besucht werden kann.

Danach gibt es Gespräche zu vier verschiedenen Themenkomplexen. Für 17 Uhr etwa ist "Der Mensch ist, was er isst" angesetzt. Dabei geht es darum, gemeinsam mit dem Publikum Handlungsnotwendigkeiten und Möglichkeiten für die Agrarwende in Zeiten des Artensterbens und des Klimawandels zu besprechen. Teilnehmen wird daran Andreas Bergmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Linken-Bundestagsabgeordneten Kirsten Tackmann und Vorstand des Landschaftspflegeverbands Prignitz-Ruppiner Land für den Bereich Landwirtschaft. Moderiert wird das Gespräch von Stefan Fulz. Ab 17.40 Uhr heißt es dann "Regional und Saisonal – doch wie kann eine viersaisonale Ernte ohne eine Ausnutzung des Bodens ermöglicht werden?" Dazu stellte Till Mielke in einem Vortrag das Konzept von Eliot Coleman und Jean Martin Frontier vor, wie ein ressourcenschonender, pestizidfreier, ganzjähriger Anbau auf kleinster regionaler Fläche gelingen kann. Danach können die Gäste erst einmal verschnaufen und sich an der Salatbar mit Snacks versorgen. 18.45 Uhr ist dann die Energiewende Thema. Mit "Innovation und Sparsamkeit vor Ort in Neuruppin" ist der Punkt überschrieben, bei dem es unter anderem um die Beiträge der Stadtwerke Neuruppin und des StromSparChecks geht. Um 19.30 Uhr widmet sich Otto Wynen der Nutzung des öffentlichen Raums als Voraussetzung für eine gelingende Demokratie und erklärt seine Vorstellungen am Beispiel des Fontasialandes. Für 20.30 Uhr ist ein Trommel-Konzert der OneBeatFamily angesetzt.