OGA

Hohen Neuendorf. (MOZ) Aus einer Physiotherapie-Praxis in Hohen Neuendorf sind am Montag drei Handys gestohlen worden.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hatte der mutmaßliche Dieb die Praxis an der Berliner Straße gegen 12.40 Uhr betreten und in einem günstigen Moment die Handys der Mitarbeiter aus der Gemeinschaftsküche gestohlen. Anschließend seien er und eine weitere Person in einem schwarzen VW mit Berliner Kennzeichen in Richtung Berlin geflüchtet. Der Schaden wurde mit rund 1 500 Euro angegeben.