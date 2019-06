OGA

Kremmen (MOZ) Das Solarmodul eines Staumelders ist am Wochenende von einem Container gestohlen worden, der an der A 24 zwischen der Abfahrt Kremmen und der Raststätte Linumer Bruch in Richtung Hamburg steht.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden auf rund 500 Euro.