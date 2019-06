Polizei nimmt Mann nach Raubserie fest

MOZ

Bernau (MOZ) Ein bewaffneter Täter hat im Dezember 2018 innerhalb der Polizeidirektion Barnim mehrere Raubüberfälle begangen. Inzwischen hat die Polizei am 14. Juni in Berlin einen 35-jährigen Tatverdächtigen festgenommen, meldete die Polizei am Dienstag. Demnach wurde dem Mann vor Gericht der Haftbefehl verkündet.

Die Taten hatten seinerzeit im Barnim für Aufregung gesorgt: Ein Unbekannter hatte drei Überfälle innerhalb weniger Tage in Basdorf und Bernau begangen. Am Samstagabend, 22. Dezember, betrat der Täter den Netto-Markt in der Basdorfer Fontanestraße. Unter Vorhalt einer Pistole raubte er die Tageseinnahmen. Der zweite Raub fand am Montagmittag, 24. Dezember, ebenfalls in Basdorf statt. Dort überfiel der Täter den Restpostenmarkt Thomas Phillips in der Prenzlauer Straße. Der dritte Raub führte den Mann nach Bernau. Dort raubte er nach gleichem Muster in der Nacht zu Donnerstag, 27. Dezember, Bargeld. Betroffen war die McDonald’s-Filiale in der Johann-Friedrich-A.-Borsig-Straße.

Hinweise nach TV-Sendung

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die Beschreibungen zum Täter und dessen Bekleidung in allen drei Fällen übereinstimmten. Zusätzliche Hinweise zur Ergreifung des Täters bekamen die Ermittler schließlich durch Zeugen nach der Ausstrahlung der rbb-Sendung "Täter – Opfer – Polizei" im Mai dieses Jahres.