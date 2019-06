Schutzhütte am Lehnitzsee schon wieder zerstört

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Dem beliebten Rastplatz am Radfernweg Berlin-Kopenhagen fehlt plötzlich das Schutzdach. Nutzer des Radfernwegs und der ADFC sind entsetzt über Vandalismus und Vermüllung.

Die Aussicht am Rastplatz ist genial: Fast der gesamte Lehnitzsee kann überblickt werden. Das Ufer fällt flach ab, das Wasser lädt zum Baden ein. Hinter der Halbinsel stehen Teichmummeln und Seerosen in voller Blüte, Vögel zwitschern, Libellen und Schmetterlinge fliegen umher. Geht der Blick aber nach unten, sieht es plötzlich traurig aus: Eine frisch angelegte Feuerstelle befindet sich am Ufer, überall sind Zigarettenkippen und anderer Müll zu sehen, am Ufer liegt ein samt Zementfuß herausgerissener Schildmast. Der Mülleimer, der sogar ein Feuer überstanden hatte, wurde aus der Verankerung gerissen. Und über dem Sitzplatz mit zwei Bänken und Tisch fehlt das Dach.

"Das wurde vergangene Woche vom Stadthof aus Sicherheitsgründen abgesägt", sagt Adelhed Martin, langjährige Leiterin der ADFC-Ortsgruppe Oranienburg. Vermutlich zu Himmelfahrt sei es an dem vom ADFC 2005 errichteten Rastplatz zu erheblichen Vandalismusschäden gekommen. Offenbar hat jemand versucht, das auf vier massiven Pfosten errichtete Dach mit grober Gewalt umzustürzen. Es stand danach schief, jetzt ist es vorerst verschwunden.

Adelheid Martin zeigt sich bestürzt von der Gewalt und der immer wieder vorhandenen Vermüllung an diesem schönen Ort. Denn die Schutzhütte war schon kurz nach ihrer Errichtung komplett in Schutt und Asche gelegt worden sein. Längst verschwunden sind auch eine hölzerne Balustrade und die angelegten Beete mit Stauden. "Die Pflanzen wurden alle gestohlen", sagt Adelheid Martin.

Schon einmal abgebrannt

2005 hatte die Seniorengruppe des ADFC in unzähligen Arbeitsstunden und mit lediglich 1 000 Euro für Materialkosten den Rastplatz errichtet. "Die Idee dazu hatte Wolf-Rüdiger Harder. Er hat auch die Halbinsel mit dem schönen Ausblick ausgesucht", sagt Adelheid Martin. Die Fläche wurde damals zunächst gerodet und geebnet. Das Wasser- und Schifffahrtsamt habe das Ufer gestaltet. Nach einer Kampfmittelsondierung legten die ADFC-Mitglieder ein Fundament an, die Hütte wurde von einer Baufirma errichtet. Drumherum gab es Gestaltungen und Bepflanzungen. All die ehrenamtliche Arbeit wurde immer kaputt gemacht und vermüllt. Trotzdem kamen die ADFC-Mitglieder jedes Jahr zum Frühjahrsputz.

Adelheid Martin fällt zu dem respektlosen Verhalten nicht viel ein. Sie habe mit zahlreichen Radwanderern gesprochen, die sich enttäuscht und entsetzt von der Zerstörungswut und dem traurigen Zustand des Rastplatzes gezeigt hätten. "Der Platz ist sehr beliebt, viele Radfahrer kommen immer wieder hierher. Entsprechend groß ist das Bedauern", sagt die Fahrradaktivistin.

Auf Bewertungsportalen wird vor allem die tolle Aussicht des Punktes gelobt und ein Halt empfohlen. Der Rastplatz befindet sich auf einer Halbinsel in der Nähe der Lehnitzschleuse. Boote fahren vorbei, unter den Bäumen sitzen manchmal Angler im Schatten. Drei Jogger, die vorbeilaufen, kühlen sich mit etwas Wasser ab. Ein Hundebesitzer lässt seinen Vierbeiner trinken. Zwei Radfahrer machen Rast, für ihre Räder gibt es stabile Bügel. "Die haben wir mit dem Preisgeld gebaut, das wir im ersten Jahr für den Rastplatz bekommen haben", berichtet Adelheid Martin.

Eine Idee, wie der Rastplatz wieder aufgebaut werden kann, hat der ADFC-Vorsitzende Arnold Krämer noch nicht. Der Punkt solle aber unbedingt wieder schön gemacht werden. Deshalb gab es bereits erste Gespräche mit der Stadtverwaltung und Sven Dehler, der für die Radwegplanung zuständig ist. Bürgermeister Alexander Laesicke wurde informiert.

Stadt will helfen

Die Stadtverwaltung sichert Hilfe zu. "Wir prüfen, wie wir mittelfristig einen Neubau des Rastplatzes ermöglichen können", sagt Stadtsprecherin Eike-Kristin Fehlauer. Auch um Sauberkeit sei die Stadt bemüht, um die Flächen am Lehnitzsee kümmern sich Ein-Euro-Jobber der PuR-Beschäftigungsgesellschaft. Doch am Montag hatte die zuständige Kraft genug damit zu tun, den Müll an der Badestelle an der Rüdesheimer Straße aufzusammeln: mehrere blaue Müllsäcke voller Abfall kamen zusammen.