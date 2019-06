Serienbrandstifter gefasst

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Brandstifter, auf dessen Konto zehn brennende Mülltonnen, Papiercontainer, Komposthaufen und Waldstücke in der Strausberger Vorstadt stehen, ist dingfest gemacht.

Die Polizeiinspektion Märkisch Oderland hatte zu seiner Ergreifung eine Ermittlungsgruppe gebildet. Die kam auf die Spur eines 18-Jährigen. Er konnte Sonntag im Umfeld des Waldbrandes, der gegen 22 Uhr am Südcenter gelöscht werden musste, von der Polizei vorläufig festgenommen werden. Als Spuren wurden seine Kleidung und sein Mobiltelefon analysiert. In seiner Beschuldigtenvernehmung räumte der junge Mann acht Straftaten in Strausberg-Vorstadt ein. Mit dem Großbrand im Handelscentrum am Sonnabendabend soll er aber nichts zu tun haben.