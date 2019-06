Falsche Polizisten scheitern an cleveren Opfern

MOZ

Hoppegarten (MOZ) Wieder Betrugsversuche falscher Polizisten

Diesmal erhielten gleich zwei Bewohner Hoppegartens am Montagnachmittag Anrufe eines angeblichen Polizisten mit unterdrückter Anrufnummer. Der Anrufer gab an, dass bei einer gefassten Einbrecherbande Zettel mit Namen potentieller weiterer Opfer, darunter den Angerufenen, sichergestellt worden wären. Dann wollte er wissen, ob im Haus Wertgegenstände und Bargeld gelagert würden. Wie in vorherigen Fällen in der Region erwiesen sich die Angerufenen als umsichtig. Sie informierten umgehend die echte Polizei.

Ähnliche Fälle meldet die Polizei seit mehreren Wochen aus der Region Ostbrandenburg.