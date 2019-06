Bundesweites Triathletentreffen

Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel Allein aus der Havelstadt haben sich 83 Triathleten zum 3. Ketziner Fischerman angemeldet. Sie haben allerdings bundesweite Konkurrenz. Unter anderem auch aus Frankfurt am Main, Hamburg und Hannover kommen die insgesamt 418 Teilnehmer. Aber auch 36 Falkenseer und 26 Brieselanger sind dabei.

Wenn um 9.30 Uhr im Strandbad der Startschuss ertönt, wird es wieder ein buntes, bewegendes Bild sein, wenn sich die 289 Einzelstarter und die Schwimmer der 35 Staffeln nacheinander in zwei Leistungsgruppen in die in diesem Jahr krautfreie Havel stürzen, um die erste Disziplin, das Schwimmen über 600 Meter, zu absolvieren.

Dann heißt es auf dem neuen Kunstrasenplatz mehr oder weniger umziehen, das Rad schnappen und über Brückenkopf, Tremmen und Etzin die Runde über 20 Kilometer zu strampeln. Allerdings muss auf Anweisung der Verkehrsbehörde dafür die Straße zwischen 9.30 und etwa 11.30 Uhr gesperrt werden, auch für den Busverkehr. An der Fähre und bei den Absperrposten gibt es Informationszettel mit den Umleitungsempfehlungen.

Nach gut 30 Minuten werden die ersten ihre Räder abstellen und den abschließenden Lauf über fünf Kilometer bis zur Fähre, durch die Altstadt und zurück entlang der Havelpromenade absolvieren. Nach gut einer Stunde, so die Erfahrungen, werden die ersten Triathleten die elektronische Zeitnahme am Strandbad passieren. In dieser Zeit werden sich die 13 Mädchen und 12 Jungen zwischen 10 und 15 Jahren bereits warmlaufen. Sie starten um 11.45 Uhr beim erstmals auf Wunsch mehrerer Teilnehmer ausgetragenen "Swim & Run". Nach der Schwimmstrecke (140 Meter) sind auf dem Sportplatz 1.100 Meter zu laufen.

Gleich anschließend geht es für die Schnellsten in den jeweiligen Altersgruppen auf das Treppchen zur Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen und für die Gesamtsieger auch mit einem dicken Räucheraal von Fischermeister Lutz Schröder. Wie Mitorganisator Burkhard Severon informierte, werden wieder 150 Ketziner die Mammutveranstaltung absichern. So sorgen unter anderem die Mitglieder der Jugendfeuerwehren für die Ausgabe von Getränken und Obst im Strandbad und auch auf dem Ketziner Marktplatz.