Neuruppin (MOZ) Ein 29-jähriger Neuruppiner hat am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr am Bahnhof Rheinsberger Tor mehrere Passanten beleidigt, darunter auch in volksverhetzender Weise eine dunkelhäutige Frau. Zudem skandierte er den Hitler-Gruß.

Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Die Beamten konnten den 29-Jährigen noch vor Ort feststellen. Er war alkoholisiert, ein erster Atemtest ergab 1,42 Promille. Der Mann erhielt einen Platzverweis, dem er sofort nachkam. Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Volksverhetzung und Beleidigung wurden aufgenommen, teilte die Polizei am Dienstag mit