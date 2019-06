MOZ

Hohen Neuendorf/Velten (MOZ) Drei Hohen Neuendorfer sindam späten Montagabend von einem unbekannten Mann, der sich als Berliner Polizeibeamter vorstellte, angerufen worden. Er gab an, dass eine Verbrecherbande gefasst worden sei, bei der ein Zettel mit den Namen und Anschriften der drei Hohen Neuendorfer gefunden worden wäre. Die Angerufenen – zwei Frauen im Alter von 50 und 69 Jahren und ein 77-jähriger Mann – erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat. Stattdessen meldeten sie sich bei der Brandenburger Polizei und erstatteten Strafanzeigen.

Zudem rief ein unbekannter Mann rief am Montag gegen 13.20 Uhr bei einem 60-jährigen Veltener an und gab sich als dessen Sohn aus. Der Anrufer bat um finanzielle Unterstützung für einen Hauskauf. Der 60-Jährige fragte den Mann nach seinem Namen. Der antwortete nicht und legte auf. Auch in diesem Fall ermittelt nun die Polizei.