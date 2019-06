Autofahrerin in Fehrbellin verletzt

RA

Fehrbellin (MOZ) Eine 57-jährige Autofahrerin ist am Montag bei einem Unfall in Fehrbellin verletzt worden.

Die Frau war gegen 12.30 Uhr mit einem Seat auf der Straße Schäferei unterwegs und wollte diese geradeaus in Richtung Stadtgebiet verlassen. Dabei kollidierte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Ford, der von einem 59-jährigen Mann gesteuert wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Frau wurde dabei verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 59-jährige Ford-Fahrer und sein 58-jähriger Beifahrer blieben unverletzt. Der Seat war nicht mehr fahrbereit. Es entstand von rund 7 500 Euro Sachschaden.