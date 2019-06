RA

Schwanow (MOZ) Ein 29-jähriger Mann ist am Montagnachmittag bei einer Verpuffung in Schwanow bei Rheinsberg schwer verletzt und mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach Angaben der Polizei hatte er gemeinsam einem 31-Jährigen in einer Halle an einem Boot gebaut. Dabei kam es beim Starten einer Pumpe offenbar zu einer Verpuffung, bei der der 29-Jährige verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die durch die Verpuffung entstandene Druckwelle beschädigte mehrere Fensterscheiben der Halle. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 3 200 Euro.