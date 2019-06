16-Jähriger mit Kraftrad schwer verletzt, Pkw am Baum

Marco Marschall

Joachimsthal (MOZ) Zwei Unfälle haben sich am Dienstag in Joachimsthal ereignet. Gegen 13 Uhr ist ein Pkw in der Angermünder Straße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Zur Höhe des Sachschadens konnten keine Angaben gemacht werden. Die Joachimsthaler Feuerwehr musste ausrücken.

Keine zwei Stunden später kam es zu einem zweiten Unfall. Diesmal auf der Seerandstraße. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 14.50 Uhr ein Leichtkraftrad auf einen Pkw aufgefahren, als dieser seine Geschwindigkeit verlangsamte, um zur Badestelle abzubiegen. Der erst 16-jährige Fahrer des Kraftrads wurde schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Eberswalder Krankenhaus gefahren, sei aber ansprechbar gewesen. Der Notarzt wurde per Hubschrauber eingeflogen. Sowohl am Pkw als auch am Kraftrad entstand ein Schaden von 5000 Euro. Die Strecke am Werbellinsee ist ein Unfallschwerpunkt für Motorräder. Ursache ist meist eine überhöhte Geschwindigkeit.