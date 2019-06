Glienicke eröffnet ersten Bücherschrank im Ort

Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Die Autorin Andrea Held hat nicht nur zusammen mit Diana Dahlke im Rahmen des Bürgeretats vorgeschlagen, in Glienicke einen Bücherschrank aufzustellen. Sie hat sogar in Frohnau ein passendes Objekt gefunden: eine englische Telefonzelle.

Am Dienstag ist der erste Bücherschrank im Ort offiziell zur Nutzung freigegeben worden. Die Glienicker freuen sich aber schon seit einigen Wochen über das kostenlose Angebot, Bücher einzustellen oder mitzunehmen. Inzwischen ist die Auswahl riesengroß. "Es gibt sogar ein Buch in japanischer Schrift", freut sich Mit-Initiatorin Andrea Held, die am Dienstag ein Gartenbuch in die Telefonzelle gestellt hat. Neben Krimis, Romanen und Sachbüchern – einige davon sind in russischer, französischer und englischer Sprache – gibt es auch Musik-CDs und einige Hörbücher. Auch Bürgermeister Hans-Günther Oberlack (FDP) hat einen englischsprachigen Krimi beigesteuert. "Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird", sagte er am Dienstag. Der Standort vor dem Rathaus-Neubau sei ebenfalls optimal gewählt.

Initiatorinnen sind Patinnen

Andrea Held und Diana Dahlke wollen sich in Zukunft um die rote Bücherzelle kümmern. "Wir schauen regelmäßig nach, ob alles ordentlich aussieht", so die Autorin. Sollten es eines Tages zu viele Exemplare werden, will sie die Bücher zu einem Sozialladen in Berlin-Wittenau bringen.

Die Telefonzelle hat sie eher zufällig in einem Garten in Frohnau entdeckt. Der Besitzer hatte sie vor einigen Jahren auf einer Aktion erstanden. "Ich wollte etwas besonderes für Glienicke. Deshalb habe ich einfach gefragt, ob wir die Telefonzelle bekommen können." Das hat funktioniert. Insgesamt hat die Gemeinde inklusive Transport, Montage und Farbe 5 500 Euro investiert. Andrea Held kann sich auch vorstellen, dass für den nächsten Bürgerhaushalt vorgeschlagen wird, einen weiteren Bücherschrank anzuschaffen. "Der könnte dann am Einkaufszentrum Galerie Sonnengarten stehen", so Andrea Held.