Grünen-Politiker trifft sich mit Bürgerinitiative

Thomas Sabin

Teschendorf (MOZ) Auf seiner Tour durch den Nordosten Brandenburgs machte der Vorsitzende der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag, Axel Vogel, Halt in Teschendorf. Am Montagnachmittag traf sich der Politiker mit den Initiatoren der Bürgerinitiative "Leben am Griebener Weg". Thema war der Bau der B 96 als Ortsumgehung für Nassenheide, Teschendorf und Löwenberg.

Die Anwohner des Griebener Weges befürchten massive Lärmbelästigungen, sollte der Ort tatsächlich über die Straße am Griebener Weg an die B 96-neu angebunden werden. Gemeinsam mit Alexandra Kaluza, Bernd Fassauer und Recha Drews, die sich in der Bürgerinitiative engagieren, und mit Ortsvorsteher Matthias Zimmermann, machte sich Vogel ein Bild von der Lage und besichtigte die geplanten Knotenpunkte im Dorf.

Der Vorschlag der Bürgerinitiative, die Anbindung an die neue Straße weiter Richtung Grundmühle zu verschieben, rief Verständnis bei dem Grünen-Politiker hervor. "Das Verkehrsaufkommen ist schon jetzt sehr hoch. Durch den geplanten Knotenpunkt wird es noch stärker werden. Das ist nicht zumutbar."

Zudem begrüßte Vogel die Kompromissbereitschaft der Gemeinde. "Hier gibt es keinen antagonistischen Konflikt. Im Gegenteil. Die Bürger kommen den Planern entgegen und bringen sich mit Lösungsvorschlägen ein", so Vogel. Er versprach, das Anliegen mitzunehmen und es noch einmal Ministerin Kathrin Schneider darzulegen.

Alexandra Kaluza betonte: "Die Situation, die wir jetzt haben, ist besser als das, was uns blüht, wenn die Anbindung wie geplant durchgesetzt wird." Mit der neuen Anbindung würden bis zu 20 000 Fahrzeuge täglich durch das Dorf fahren. Momentan seien es zirka 3 000 Lkw. "Damit haben wir gelernt umzugehen", so Kaluza. "In erster Linie geht es uns darum, dass das Projekt noch einmal geprüft wird", erklärte Ortsvorsteher Matthias Zimmermann. Gegen die Ortsumgehung spreche nichts. Doch es müsse richtig gemacht werden. Wenn andere dadurch belastet würden, bringe das nichts.

Die B 96-neu wird auf einer Höhe von 4,60 Meter an Teschendorf vorbeiführen. Sie wird laut Plan eine Strecke von 17 500 Meter betragen und auf vier Spuren ausgebaut. Die Richtgeschwindigkeit wird bis zu 120 Kilometer pro Stunde betragen. Im Griebener Weg soll das Tempo von 30 auf 50 angehoben werden.