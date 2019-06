Tobias Bank zum Vorsitzenden gewählt

Silvia Passow

Wustermark Am 20. Juni fand in Wustermark die konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung (GV) nach der Kommunalwahl im Ende Mai statt. Für den Vorsitz der GV hatten Tobias Bank (Die Linke) und Andreas Stoll von der Wustermarker Wählergemeinschaft (WWG) kandidiert. Die WWG stellt zwar die stärkste Fraktion in der GV, dennoch konnte Bank die Wahl zum Vorsitzenden für sich entscheiden. Zum ersten Stellvertreter wurde Matthias Kunze (SPD) gewählt, zum zweiten Thomas Türk (B’90/Die Grünen).

"Auch als Vorsitzender werde ich für eine lebendige Kommunalpolitik, Transparenz und Einwohnerbeteiligung eintreten. Mir ist wichtig, für alle Parteien in der Gemeindevertretung und für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Ansprechpartner zu sein", sagte Bank.

Auch die Fachausschüsse wurden besetzt. So leitet Elke Schiller (WWG) zukünftig den Sozialausschuss. Der Finanzausschuss wird weiter von Reiner Kühn (CDU) geleitet. Matthias Kunze (SPD) bleibt Vorsitzender im Bauausschuss. Auf Antrag der Linken wurde ein neuer Ausschuss, nämlich für Gemeindeentwicklung und Umwelt, gegründet. Dieser wird von Alexis Schwartz (Bündnis 90/Die Grünen) geleitet.