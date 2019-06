Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Länger als befürchtet könnte die Reparatur des beschädigten Wasserrohres in der Bergfelder S-Bahn-Brücke dauern. Bauarbeiter haben am Dienstag damit begonnen, das Rohr freizulegen.

Dabei müssen sie allerdings behutsam vorgehen, da auch andere Medienträger unter der Brücke verlaufen. Am Sonntag ist der Schaden entdeckt worden. Die Wasser Nord bittet Einwohner in Bergfelde-Nord, den Garten nicht am Abend zu wässern, weil es dann zu einem Druckabfall in der Region kommen könnte. Die Versorgung sei aber nicht gefährdet.