Neustart unter bekannten Vorzeichen

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Die neue Stadtverordnetenversammlung von Rheinsberg hat am Montag das erste Mal getagt. Ob die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen und zwischen Bürgermeister Frank-Rudi-Schwochow (BVB/Freie Wähler) und den 18 Kommunalpolitikern künftig reibungsfreier als bisher funktioniert, ist fraglich.

Der Bürgermeister wünscht es sich nach eigener Aussage jedenfalls. Der überraschende Auftritt des Arbeitergesangsvereins "Vorwärts" zu Beginn der Sitzung sollte wohl ein Zeichen für einen Neuanfang sein. Zudem fand jeder auf seinem Platz einen Anstecker mit dem Stadtwappen. Schwochow hofft, dass jeder Abgeordnete künftig – symbolisch gesehen – "sein Parteibuch am Eingang abgibt" und alle im Sinne der Stadt zusammenarbeiten. "Die Demokratie lebt vom Kompromiss. Wer keine Kompromisse machen kann, ist für die Demokratie nicht zu gebrauchen", zitierte Schwochow Alt-Bundeskanzler Helmut Schmidt (CDU).

An Schwochows Seite in dem Gremium sitzt künftig der Flecken-Zechliner Wilfried Schmidt von BVB/Freie Wähler, die die stärkste Fraktion stellen. SPD, Linke und CDU hatten für diesen Posten Ulrike Liedtke vorgeschlagen. Im ersten geheimen Wahlgang ergab sich mit jeweils neun Stimmen für beide Kandidaten ein Patt. Im zweiten Wahlgang erhielt Schmidt eine Stimme mehr. Er versprach, künftig vollkommen neutral zu bleiben, die Sitzungsleitung nicht abzugeben und sich für den respektvollen Umgang miteinander einzusetzen. Ob er das Gremium überhaupt leiten darf, das muss das Rathaus auf Antrag von Freke Over (Linke) nun prüfen. Over meldete Zweifel an, weil Schmidt als Chef des städtischen Bauhofes in Gewissenskonflikte geraten könnte.

Vertreter von Schmidt ist künftig SPD-Mann Jörg Möller. Der Rheinsberger stand mit Hans-Georg Rieger (BVB/Freie Wähler) zur Wahl. Eigentlich hatte Rieger die Abstimmung gewonnen. Um die Fronten zwischen den Fraktionen aufzuweichen, verzichtete er auf den Posten. Als dritter Stellvertreter wurde Tom Morten-Theiß (FDP) gewählt.

Im Hauptausschuss arbeiten künftig, neben Bürgermeister Schwochow, Petra Pape, Jürgen Scheigert, Hans-Georg Riegerund Mirko Treppner (alle BVB/Freie Wähler), für die SPD Jörg Möller und Ulrike Liedtke, Walter Luy (CDU) und Freke Over (Linke) mit. Zudem wird es jetzt einen Fachausschuss für Bauen und Stadtentwicklung, einen für Wirtschaft, Tourismus, Kultur, Verkehr sowie Umwelt- und Klimaschutz und ein weiteres Gremium für Bildung, Soziales, Sport und Naturschutz geben.

Wie vor der Kommunalwahl war aber auch diese Sitzung von vielen Zwischentönen gespickt. Und selbst zum Auftakt schaffte es das Gremium nicht, von 18.15 Uhr bis 22 Uhr die Tagesordnung abzuarbeiten.