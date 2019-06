Zwei Varianten für den Bauernmarkt

Jetzige Situation: Von Montag bis Sonnabend bauen Händler auf dem Bauernmarkt ihre Stände und Wagen auf. In diesem Jahr soll noch die Betreibung neu ausgeschrieben werden.Fotos (2): Stefan Lötsch © Foto: Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Betreibung des Bauernmarktes soll Ende des Jahres neu ausgeschrieben werden. Das kündigte Gabriele Haubold, Leiterin des Bereiches Stadtentwicklung, jüngst bei einer Einwohnerversammlung an, zu der Bürgermeister Frank Balzer eingeladen hatte. "Wir meinen der Markt hat Potenzial für die Stadt und es sollte das ein oder andere geändert werden", sagte Gabriele Haubold,

Nicht zuletzt die Neuausschreibung, aber auch die Erneuerung des Gehweges in der Fritz-Heckert-Straße sowie des Vorplatzes ist Anlass für die Stadtverwaltung, das Areale zwischen Friedrich-Wolf-Theater und Fritz-Heckert-Straße neu zu ordnen. Dazu habe es auch schon ein Gespräch mit den Betroffenen gegeben, so Gabriele Haubold.

Aus Sicht der Verwaltung gibt es zwei Varianten, bei denen berücksichtigt wird, dass die große Fläche nicht nur für den Markt sondern auch für das Parken genutzt werden soll. Gabriele Haubold nannte als Beispiel größere Veranstaltungen im Friedrich-Wolf-Theater, für die Stellflächen benötigt werden. Die Frage ist also, wie Parken und Markt vereinbart werden kann.

Die erste Variante sieht vor, dass die gesamte Fläche Parkplatz ist, auf der zwei Mal in der Woche Markt stattfindet. "Die Marktfläche wäre dann in der Zeit des Marktes für das Parken gesperrt.", erklärte Gabriele Haubold. Jörg Slupecki, Bereichsleiter Sicherheit und Ordnung, machte darauf aufmerksam, dass dafür Schilder aufgestellt werden müssten. Man habe das mal durchgespielt und kam zu dem Ergebnis, dass das zu einem Schilderwald führt. "Das kann sehr unübersichtlich werden." Eine mobile Beschilderung müsste darüber hinaus 72 Stunden vorher aufgestellt werden.

Die zweite Variante, die die Stadtverwaltung vorschlägt, ist, dass eine Teilfläche als Markt festgelegt würde. Dieser Bereich würde dann als Verkehrsfläche eingezogen, erklärte Gabriele Haubold und würde an einen Betreiber verpachtet. Marktbuden und Wagen könnten dann stehen bleiben, müssen nicht, wie in der ersten Variante immer wieder weggeräumt werden. Die Bereichsleiterin nannte auch den Nachteil: "Die gekennzeichnete Marktfläche kann dann zu keiner Zeit mehr zum Parken genutzt werden. Ein Dritter zahlt ja Geld dafür." 15 bis 17 Stellflächen würden wegfallen.

Unabhängig von dieser Grundsatzfrage soll die Fläche mit Bänken und Bäumen verschönert werden. "Auch die Toilette haben wir im Blick", sagte Gabriele Haubold. Ebenfalls ist vorgesehen, im Stadtgebiet auf den Bauernmarkt mit Schildern aufmerksam zu machen.

Beschilderung in Planung

Schon jetzt hat es Veränderungen gegeben. Aus der ersten Runde mit Beteiligten aus der Verwaltung, Anliegern und Marktbetreibern kam die Anregung, den Eingangsbereich zum Bauernmarkt zu verändern. Bisher haben dort Papier-, Glas- und Müllcontainer das Bild geprägt. Die wurden nun entfernt.

Bernd Koop, jetziger Betreiber des Marktes, meldete sich zu Wort, sah vor allem die Reduzierung der Markttage auf nur noch zwei kritisch. Momentan stehen auf der Fläche an sechs Tagen in der Woche Stände in unterschiedlicher Besetzung. Die Marktbeschicker seien bis 15 Uhr da. "Dann ist die Fläche frei." Er machte darauf aufmerksam, dass die jetzigen Marktbeschicker auch existenziell auf die Tage angewiesen sein. Ansonsten müssen sie sich andere Standorte suchen", sagte Bernd Koop.