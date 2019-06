27 Oberkrämer-Kids erfrischen sich an der Großen Plötze

Marco Winkler

Oberkrämer/Neuendorf (MOZ) Zwanzig Meter vom Zelt entfernt ist das erfrischende Wasser. Vielleicht sind es auch dreißig Meter. Aber die Distanz ist dieser Tage schnell überwunden, wenn die Kinder und Jugendlichen aus Oberkrämer in den Großen Plötzsee in Neuendorf springen wollen. Wichtig: Ein bis zwei Betreuer müssen dabei sein und aufpassen. Darauf legt Silvia Hinze, Jugendkoordinatorin in Oberkrämer, großen wert. Zum elften Mal richtet die Jugendarbeit der Gemeinde in dieser Woche das Feriencamp im Löwenberger Land aus.

Dienstag, neun Uhr, die Temperaturen steigen, das Frühstück ist gegessen, der Küchendienst mit dem Abwasch fertig. Der Tagesplan? Variabel. "Wir planen gerne um", sagt Silvia Hinze. Auch die Verteilung der Zeltbelegung musste ad hoc umgeschmissen werden. "Wir hatten zwei Nachzügler." Aber alles lief problemlos. 27 Kinder zwischen zehn und 14 Jahren, die sich blendend verstehen? Zumindest an Tag zwei ist das noch der Fall. Einige kennen sich aus den Jugendeinrichtungen in Oberkrämer, andere aus der Grundschule.

Jugendbetreuer Klaus Netzeband erklärt derweil Postkarten, die er von einem Ferienlager 1980 bekommen hat. Die Kinder sollen ihre eigene Grußkarten basteln. Sie bekommen Kameras in die Hand, ein Drucker steht bereit. "Wir haben nur eine Bedingung", sagt Netzeband. "Fotografiert nicht euch selbst, nur das Camp, die Natur, den See." Auch im Ferienlager greift der Angstmacher Datenschutzgrundverordnung um sich. Sieben Betreuer kümmern sich um die Kinder.

Klassiker auf dem Mittagstisch

Einer von ihnen ist Leon Klinghardt. Der Leegebrucher hatte seine erste Nachtschicht im Zeltlager der Jugendlichen. Sein Fazit: "Viele Mücken und Ameisen, aber auch wegen der Süßigkeiten im Zelt", sagt der 18-Jährige. "Wir sind halt in der Natur." Ein paar Allergiker gibt es auch im Camp. "Alle Kinder wissen, wo wir im Kühlschrank im Betreuer-Bungalow die Medizin aufbewahren."

Das Ferienlager ist ein klassisches. Auf dem Programm stehen eine Nachtwanderung, die Spaßolympiade, ein Filmabend. Klassiker sind zudem auf dem Mittagstisch zu finden: Milchreis, Kartoffeln und Quark, Nudeln mit Tomatensauce und Jagdwurst. "Wir fahren jeden Tag einkaufen", sagt Silvia Hinze. "Und Bäcker Plessow bringt jeden Morgen frische Brötchen vorbei."

Und die Hitze? Der Große Plötzsee bietet Erfrischung. "Außerdem haben wir die Kinder belehrt, sich mit Sonnenschutz einzucremen und sich nach Zecken abzusuchen", sagt die Jugendkoordinatorin. Zwei Getränkespender sind immer gut gefüllt, Melonen liegen zum Verzehr bereit. Im vorigen Jahr wäre das Camp wegen des Regens fast abgesoffen. Die Gräben, die die Kinder legten, sind immer noch zu sehen und staubtrocken.