Dabergotz meldet Männerteam ab

Gunnar Reblin

Dabergotz (moz) Lange Zeit wurde viel spekuliert. Die Gerüchteküche sprudelte. Eine pikante Zutat: der TuS Dabergotz. Genauer gesagt der Fortbestand der ersten Männermannschaft (Kreisliga) über die jüngste Saison hinaus. Nun bestätigte Vereinschef Glenn Gober auf Nachfrage das Aus. Die Verantwortlichen des Turn- und Sportvereins ziehen im Jahr des 90-jährigen Vereinsbestehens schweren Herzens die Reißleine und die Ende Mai erklärte Team-Meldung gegenüber dem Fußballkreis Prignitz/Ruppin zurück. Noch bis zum 1. Juli können gemeldete Mannschaften im Kreis zurückgezogen oder eine Meldung für eine andere (niedrigere Liga) abgegeben werden. "Erst nach diesem Stichtag tagt der Spielausschuss und gibt die Staffelzusammensetzungen für die Saison 2019/2020 bekannt", ließ der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Leitert verlauten.

Der Dabergotzer Glenn Gober erklärte: "Wir haben für die kommende Saison nicht mehr genügend Spieler zusammenbekommen. Auch eine angedachte Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein kam nicht zustande." Für den Vereinschef, seit 2017 im Amt, ein Schlag in die Magengrube. "Das ist unheimlich bitter und ganz traurig, dass es so gekommen ist. Aber dieser Schnitt war realistisch betrachtet unvermeidbar", so Gober. Lediglich sieben Spieler hätten erklärt, weiterhin zur Verfügung zu stehen. Auch Trainer Robert Schröder wollte weitermachen.

Tom Stielow aus der Führungsriege beim TuS sagte: "So richtig wagt sich ja kein Verein, der genauso über Spielermangel klagt, wie wir, aus der Deckung. Wir haben vieles probiert, zig Gespräche geführt. Aber es reicht halt nicht. Traurig, aber wahr." In Stielows Stimme mischen sich Enttäuschung und Resignation. "Das Drumherum bei uns stimmt ja, trotzdem fehlt das Spielermaterial." Glenn Gober: "In der Vergangenheit ist es uns immer weniger gelungen, externe Spieler nach Dabergotz zu holen. Und die Quelle eigener Nachwuchs ist schon lange versiegt."

Apropos Nachwuchs: Ein zartes Pflänzchen, so Gober, wird nun gehegt und gepflegt. Zur neuen Saison startet der TuS zusammen mit dem SV Protzen eine Spielgemeinschaft bei den F-Junioren. Dazu bleibt das Ü35-Team bestehen, womöglich mit viele älteren Kickern des aufgelösten Männerteams. Und perspektivisch sei auch eine Ü50 möglich.