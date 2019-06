Frühförderung für kleine Louise gesichert

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) So was kann nur eine Mutter, die mit jeder Faser liebt: Wie eine Löwin kämpft die Fürstenbergerin Friederike Schley um einen Regel-Kita-Platz für ihre Tochter Louise. Was nicht so einfach ist. Louise ist acht Monate alt und hat Trisomie 21. Diese Behinderung ist landläufig auch als Down-Syndrom bekannt.

Der Landkreis hat jetzt einer speziellen Frühförderung für das Kind zugestimmt. Das bestätigte die Sprecherin des Landkreises, Constanze Gatzke, am Dienstag auf Nachfrage unserer Zeitung. Somit stünde einer Kita-Aufnahme nichts mehr im Wege.

Doch so einfach verhalte es sich eben nicht, betont Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos). Die Kommune ist Trägerin der Kita, die für Louise in Frage käme, der Kita "Kleine Strolche". Gleichwohl müsse der genaue Bedarf des Kindes in Sachen Betreuung und Förderung ermittelt werden, betont Philipp. Denn nur so könnten die Erzieherinnen jene Voraussetzungen schaffen, die für Louise notwendig seien. In einem Brief hatte die Kommune der Mutter am 17. Juni mitgeteilt, sie möge deshalb "die genauen Rahmenbedingungen" benennen für die Betreuung. Friederike Schley meinte indes, dies verletze ihre Persönlichkeitsrechte. Doch Philipp merkte auf Nachfrage an, es gehe hierbei keineswegs um irgendeine Schikane der Mutter gegenüber. Gatzke erklärte, der Landkreis werde der Kommune die geforderten Infos liefern – auch ein Hilfebedarfsplangespräch könne stattfinden.