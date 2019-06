Engstelle Richtung Norden

MOZ

Dreieck Spreeau Erste Vorbereitungen sind längst getroffen: Wenn eine Baufirma engagiert ist, werden auf dem Berliner Ring gut vier Kilometer zwischen Dreieck Spreeau und Freienbrink gesperrt, der Verkehr wird dann über die Gegenfahrbahn geleitet. Die Fahrbahn in nördliche Richtung (links) muss saniert werden, wie es aus der Autobahnmeisterei heißt. Der Beton ist schadhaft, an vielen Stellen zerstört durch eine Alkali-Kieselsäure-Reaktion, landläufig Betonkrebs genannt. Der Beton bröckelt so sehr, dass in Richtung Freienbrink seit Monaten die rechte Fahrspur teils gesperrt ist. So soll vermieden werden, dass Betonbrocken hochgeschleudert werden und gegen die Windschutzscheiben der Autos prallen.