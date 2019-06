Ab Bernau geht es per S-Bahn weiter

a

Bad Freienwalde Auf der Linie des RE3 gibt es wieder eine Baustelle. Deshalb fallen noch bis 8. Juli, 2.45 Uhr zwischen Bernau und Berlin-Hauptbahnhof die Züge aus. "Bitte nutzen Sie als Ersatz in dem betroffenen Abschnitt die vereinzelt verkehrenden Busse sowie die S-Bahnen der Linien S2, S3, S5, S7 und S9", heißt es in einer Information der Bahn. In Berlin-Friedrichstraße ist ein Umstieg zwischen den S-Bahnlinien erforderlich, um den Hauptbahnhof zu erreichen.