Heißester Juni aller Zeiten

Frankfurt (Oder) Heiße 34 bis 35 Grad", prognostiziert Hans-Joachim Knußmann, Meteorologe aus Booßen für Mittwoch-Nachmittag. Damit bliebe die Stadt von zeitweise angekündigten 39 Grad verschont. "Solche Werte wird es höchstens im Rheinland geben, dafür braucht es einen strahlend blauen Himmel", sagt er voraus. Doch der sei in Frankfurt für den Nachmittag nicht zu erwarten. Der Temperaturrekord steht bei 38,0 Grad, gemessen am 20. August 1943. Im vorigen Jahr war es am 6. August 36,8 Grad heiß. Trotzdem sei Frankfurt auf Rekordkurs, sagt Knußmann, denn: es ist der heißeste Juni in der Stadt seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. "Wir haben im Moment eine Durchschnittstemperatur von 22,6 Grad. Normal sind 16,5. 1917 hatten wir im Schnitt mal 21 Grad", berichtet Knußmann.

Die Hitze kann gerade für Bauarbeiter belastend sein. Mit freiem Oberkörper buddeln und baggern sie oder schleppen schwere Steine – wie auf der Baustelle der Firma Buchwald in der Leipziger Straße. "Wir stellen es den Kollegen frei, wie lange sie es in der Wärme aushalten", sagt Geschäftsführer Jörg Buchwald. Natürlich müssten sich die Mitarbeiter untereinander absprechen, wenn jemand zwei Stunden eher Feierabend mache – damit die Arbeit auf der Baustelle weiter gehe.

Vor allzu großen körperlichen Anstrengungen in der prallen Sonne warnt Dr. Bernhard Flasch, Chefarzt der Zentralen Notaufnahme (ZNA) am Markendorfer Klinikum. Wer sich doch mal zu lange ungeschützt in der Hitze aufhalte, müsse mit Sonnenbrand, einem Sonnenstich oder einem Hitzschlag rechnen. "Gerade Glatzenträger müssen sich eine Kopfbedeckung aufziehen", sagt der Mediziner. Erst letzte Woche sei ein Bauer mit Hirnhautreizungen, Übelkeit und drohender Bewusstlosigkeit eingeliefert worden. "Der Mann arbeitete stundenlang in der Sonne, ohne genügend zu trinken", erklärt Flasch.

Bleibt bei einem Sonnenstich die Körpertemperatur normal, so klettere sie bei einem Hitzschlag auf über 40 Grad – wenn keine luftdurchlässige Kleidung getragen und körperliche Anstrengung mit Wärme zusammentreffen. Jedoch seien lebensbedrohliche Hitzenotfälle in der ZNA selten. Sport nur am frühen Morgen oder abends, die Vorhänge zuziehen und viel trinken – das empfiehlt Flasch bei hohen Temperaturen. "Gut sind isotonische Getränke, ungesüßter Tee, Obst und leichte Kost", empfiehlt er.

Bei der Stadtverwaltung liegt im Sommer die Arbeitszeitspanne von 5.30 Uhr bis 18.30 Uhr. "Viele Mitarbeiter nutzen diese Option", sagt Pressereferentin Kora Kutschbach. Wenn Mitarbeitern (hitze-)frei gegeben werde, müssten die Sprechtage für Bürger trotzdem gesichert sein. Gegen Sonneneinstrahlung sind im Rathaus extra Schutzfolien an die Fenster angebracht worden.

Über 30 Grad im Oderturm

Richtig heiß wird es in den Stadt-Büros im Oderturm. Zwar gebe es Jalousien auf der Südseite und viele Räume haben Innen-Rollos – aber "die Arbeitsbedingungen sind bei mehr als 30 Grad Celsius Innentemperatur nicht angenehm und unbefriedigend", so Kutschbach. Die Aufstellung von Wasserbehältern werde im nächsten Verwaltungsgespräch mit dem Oberbürgermeister thematisiert.

In der Europa-Universität können Mitarbeiter ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und 21 Uhr gestalten, so Ulrike Polley von der Uni-Pressestelle. Auch gebe es in allen Bürogebäuden ganzjährig Wasserspender, einige Seminarräume seien klimatisiert. Und in diesem Sommer werde im Audimax-Gebäude die neue Verschattungsanlage ausprobiert.

Mit der Trinkwasserversorgung gibt es in der Oderstadt aktuell keine Probleme. "Bei langer Hitze und Trockenheit müssen wir eben mehr Wasser aus der Spree entnehmen", sagt Gerd Weber, Geschäftsführer der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft. Genug Wasser gibt es ebenso in der Kita Märchenland. "Wenn es noch kühl ist, lassen wir die Kinder vormittags draußen spielen", erzählt die Leiterin Kathrin Erber. Dann wird drinnen weiter gespielt. Und selbstgemachtes Eis geschleckt.