Gerüchteküche brodelt um Betreiberwechsel bei Versorger

Ines Weber-Rath

Lebus (MOZ) Ein Brief an die Eltern der Lebuser Burgschüler hatte kurz vor den Sommerferien für Aufregung gesorgt: Die Betreiberin der Landküche Damm informierte darin über den Betreiberwechsel: Am 1. August wird die C+B Catering + Bewirtschaftungs UG mit Sitz in Bremsdorf im Schlaubetal das Lebuser Versorgungsunternehmen übernehmen.

"Die Eltern haben sich darüber gewundert, dass sie plötzlich einen Vertrag mit dem neuen Caterer schließen und auch gleich noch eine Bankeinzugsermächtigung unterschreiben sollten. Wir haben doch alle Versorgungsverträge mit dem Amt Lebus", erklärte Schulelternsprecher Andreas Dimt den Stadtverordneten die Aufregung. Dimt war als Gast in die konstituierende Sitzung der Stadtverordnetenversammlung gekommen. Auf deren Tagesordnung stand der Punkt "Information über den Wechsel des Versorgers der Kinderspeisung Kita/Schule/Hort Lebus".

Rechtsnachfolger redet Klartext

Die Amtsverwaltung hatte den geschäftsführenden Gesellschafter der C+B, Michael Schelske, zur Beratung eingeladen. Er lebt seit 16 Jahren in Lebus. Schelske bedauerte die Verwirrung. Auf die Kritik von Bürgermeister Peter Heinl, die Eltern seien zu spät und zu einem ungünstigen Zeitpunkt, direkt vorm Ferienbeginn informiert worden, erklärte er: "Wir hatten bis zum Abschluss aller Modalitäten Stillschweigen über die Übernahme vereinbart." Was die geplante Abrechnung des Essensgeldes mit dem Caterer betrifft, so nahm Hauptamtsleiterin Iris Frackowiak diese auf ihre Kappe: Sie habe Michael Schelske gebeten, die Abrechnung zu übernehmen, erklärte sie den Lebuser Stadtverordneten. Inzwischen habe man dieses "vereinfachte Verfahren wieder abgebrochen. "Es bleibt alles, wie bisher", so Iris Frackowiak. Der Versuch, die Amtsverwaltung zu entlasten, gehe auf Personalprobleme zurück, hieß es später aus den Reihen der Stadtverordneten.

Andreas Dimt hatte sich nicht zuletzt wegen dem für eine Abrechnung mit dem Caterer nötigen Datenfluss Sorgen gemacht. Denn nur, wer einen Betreuungsvertrag für die Kita oder den Hort der Stadt hat, bekommt von dieser einen Zuschuss zum Essensgeld, bezahlt nur 1,70 Euro Elternbeitrag pro Portion.

Seine Firma trete als Rechtsnachfolger der Landküche Damm in alle Verträge ein, erklärte Michael Schelske. Die Preise fürs Mittagessen in Schule, Hort und Kita bleiben konstant. Es werde auch weiter vor Ort gekocht, die drei Mitarbeiter werden übernommen, betonte der Versorger, der in Frankfurt unter anderem das Kabarett "Die Oderhähne" beliefert, angesichts "wilder Gerüchte", die kursieren würden. Hätte er die Küche nicht übernommen, hätte Claudia Damm diese zum Jahresende geschlossen, sagte Schelske.

Die Eltern seien definitiv froh, dass "die Versorgung weiter aus der Stadt gesichert wird", erklärte der Elternsprecher der Burgschule. Auf die Frage der Stadtverordneten Irena Neumann, ob auch das "Essen auf Rädern" für ältere Bürger weiter geliefert werde, antwortete der Caterer: Ja.