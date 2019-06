Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Um abendlichen Exzessen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der Sommerferienzeit zuvor zu kommen, setzt die Stadt Zehdenick auch in diesem Jahr wieder ein privates Wachschutzunternehmen ein. Das wird vor allem an den Wochenenden durch die Innenstadt patrouillieren und notfalls gegen lärmende und Alkohol trinkende Jugendliche einschreiten, teilt die Stadtverwaltung auf eine Frage des Abgeordneten Norbert Gerth (GfZ) mit.