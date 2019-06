Baum kracht in Mildenberg auf Nachbargrundstück

Martin Risken

Mildenberg (MOZ) Einen gehörigen Schrecken bekam Lieselotte Herzog, als am 23. April gegen 13.35 Uhr ein großer Baum vom Nachbargrundstück am Haftlagerstich in Mildenberg auf ihre Schuppen fiel und die Dächer eindrückte. Dass niemand verletzt wurde, grenzt offenbar an ein Wunder. Denn zur Zeit des Unglücks waren die drei Kinder der 86-jährigen Seniorin dabei, ein Elektromoped in eine Garage zu hieven.

Streit zieht sich hin

Seitdem streitet sich die Seniorin mit der Stadt Zehdenick, wer für die Regulierung des Schadens verantwortlich ist. Noch am selben Tag habe sie die Stadtverwaltung Zehdenick über den auf rund 1,30 Meter Höhe abgebrochenen Baum informiert. Am Tag drauf kam ein Mitarbeiter der Verwaltung zur Schadensfeststellung vorbei.

Doch anstatt eine Beseitigung des umgekippten Baumes zu veranlassen, übergab die Stadt die Sache dem Kommunalen Schadenausgleich (KSA). Der Versicherer gelangte zu der Kenntnis, das ein umstürzender Baum "als allgemeines Lebensrisiko hingenommen werden" muss und der KSA deshalb auch keine Schadenersatzleistungen übernehmen werde. Die Antwort habe sie überrascht.

"Ich werde mich mit Sicherheit nicht daran machen und den Baum mit der Kettensäge beseitigen. Ich bin froh, wenn ich in meinem Alter noch die paar Schritte bis in den Garten laufen kann", sagte die Seniorin. Die Gebäudeversicherung der 86-Jährigen verweigerte ebenfalls eine Schadenregulierung, weil Schäden, die womöglich durch Sturm oder einen Biber verursacht sein könnten, nicht versichert seien.

Der KSA betont, dass eine begründete Schadenersatzpflicht auch eine schuldhafte Pflichtverletzung als Ursache für den konkret eingetretenen Schaden voraussetzt. Jeder Baum stelle bereits für sich genommen eine mögliche Gefahrenstelle dar, weil durch Naturereignisse auch gesunde Bäume entwurzelt, geknickt oder auch Teile von ihnen abgebrochen werden könnten. Es sei aber nicht Inhalt der Verkehrssicherungspflicht, Vorsorge gegen alle nur denkbaren Gefahren zu treffen. Für den KSA ist klar: "Wir führen das Schadenereignis auf den zum Schadenzeitpunkt herrschenden starken Sturm sowie die Schädigungen durch Biber zurück."

Belege, dass der Baum aufgrund von Sturm und weil der Biber am Stamm genagt hat, umgefallen ist, habe der Versicherer nicht beibringen können. Strittig ist, wie stark der Wind an jenem Dienstag im April über das Anwesen fegte. Ein Gutachten des Deutschen Wetterdienstes liege ihr nicht vor, so die Dame. Dass der Biber sich an dem Baum vergangenen haben könnte, dafür gebe es jedenfalls keine Hinweise. Es gebe keine Spuren des Nagers am Stamm.

Trotz der Belehrung durch den kommunalen Versicherers sieht sich Lieselotte Herzog noch immer im Recht. "Es ist schließlich nicht mein Baum, der auf meine Schuppen gefallen ist und dabei auch noch meinen Maschendrahtzaun beschädigt hat", denkt die Senioren nicht daran, selbst für die Schäden aufzukommen und den Baum beseitigen zu lassen. "Womöglich muss ich auch noch das Holz bei der Stadt Zehdenick abliefern", sagte die 86-jährige Mildenbergerin.

Ob die Stadtverwaltung Zehdenick den Fall bereits zu den Akten gelegt hat? Eine Antwort darauf blieb die Stadtverwaltung am Dienstag schuldig.