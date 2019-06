Gute Laune für guten Zweck

Einsatzfreudiges Vereinsduell: Beim Fußballturnier des 11. Benefiz-Sport- und Familienfestes in Mürow schenkten sich die Teams BSG Traktor I und II mit Wilmersdorfer Kickern nichts. © Foto: Carola Voigt

Chris Sommerfeld

Mürow Sommer, Sonne – und viel Sport! So lautete das Motto des diesjährigen Sport- und Familienfestes auf dem Mürower Sportplatz. Der Verein Hardcore Sportclub Uckermark (kurz HCSCUM) hatte zum elften Mal zur Riesensause namens "Benefiz- und Familienfest" eingeladen. Bereits am Vormittag trafen sich Jung und Alt, um gemeinschaftlich dann einen erlebnisreichen Tag zu genießen.

In diesem Jahr wurde mit den Benefiz-Einnahmen das Projekt "Glücksmobil" des Vereins Uckermark gegen Leukämie unterstützt. Bei diesem wird schwerstkranken Menschen die Möglichkeit geboten, oftmals noch unerfüllte Wünsche zu realisieren. Das letzte Wunschziel bleibt dabei ganz dem Fahrgast und deren Angehörigen überlassen. Ob an die Nordsee oder Ostsee, zur Familie nach Hause, Freunde treffen, Veranstaltungen wie beispielsweise ein Konzertbesuch – die Grenzen sind da fließend.

Das "Glücksmobil" möchte genau diese letzten Wünsche erfüllen, um es den Betroffenen zu erleichtern, "wunschlos loszulassen". Qualifizierte ehrenamtliche Helfer begleiten den Fahrgast. Beim Event konnten 200 Euro für den Verein gesammelt und gespendet werden.

Und so ging es sportlich zur Sache: Für den 3. WDU-Cup hatten insgesamt neun Teams gemeldet, die im Fuß- und im Beach-Volleyball um den heißbegehrten Wanderpokal und tolle weitere Preise für die jeweilige Sportart kämpften. Beim Fußball traten die Teams BSG Traktor I und II (vorwiegend mit Wilmersdorfer Kickern besetzt) und die "Raketenjangos" mit Spielern des SV Pinnow an. BSG Traktor II errang am Ende durch die bessere Tordifferenz den Sieg – +2 bei 7 Punkten, die auch Traktor I erspielte.

Beim Beachvolleyball waren ebenfalls Teams aus den umliegenden Orten angereist. Das Teams SC Hönitz (Familie Schönitz) wollte den Titel aus dem Vorjahr verteidigen, schaffte dies am Ende knapp aber nicht. Letztlich waren die Beacher der "Klosterstrolche Gramzow" mit einem Gewinnsatz besser als das Team Hönitz. Das Bubble-Football-Turnier der Junioren fiel aufgrund mangelnder Teilnahme aus.

Lillie Wünschebaum zu Gast

Im Rahmen des Familienfestes wurde aber auch sieben Stunden lang ein buntes Programm geboten. Unter anderen gab es eine große Kinder-Animationsshow mit Lillie Wünschebaum aus Ueckermünde. Eine sieben Meter lange Bauernhauskulisse mit verschiedenen Tieren, wie Schlangen und Papageien, versüßte für Familien den Nachmittag.

Für Kinder wurde zudem eine Schminkstation, eine Bastel- und Malstrecke sowie Unihockey angeboten. Ein Foodtruck mit leckeren Sandwiches sowie zudem Gegrilltes ließen keine Wünsche offen. Der regionale Hemme-Milchladen bot kühle Milkshakes an.

Am Abend fand das "4. Sunset Trail Open Air" statt. DJ Marcio Kantana und DJ Matthias Hühns beschallten über 120 begeisterte Partygäste bis in die Nacht hinein mit bekannten Hits aus allen Jahrzehnten. Der Gastgeber-Verein bedankte sich abschließend bei allen Helfern, Mitgliedern und Sponsoren für die tolle Zusammenarbeit.